La Mesías di Javier Calvo e Javier Ambrossi Roma La Nueva Ola – Palermo Sicilia Queer filmfest

Condividi questo articolo?

La serie sarà presentata in anteprima l’ 11 MAGGIO a Roma in occasione di La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano e il 13 MAGGIO a Palermo al Sicilia Queer filmfest , alla presenza dell’attrice spagnola Lola Dueñas .

Debutta in Italia dal 12 maggio sulla piattaforma streaming MYmovies ONE, “La Mesías”, l’attesissima serie creata da Javier Calvo e Javier Ambrossi.

Al contempo la serie sarà presentata in anteprima a Roma in occasione di La Nueva Ola – Festival del cinema spagnolo e latinoamericano (11 maggio), e a Palermo al Sicilia Queer filmfest (13 maggio): entrambe gli appuntamenti vedranno il coinvolgimento di Lola Dueñas, una delle interpreti spagnole più apprezzate e premiate del panorama cinematografico europeo, tra le protagoniste del cast. Nota per i suoi ruoli nei film di Pedro Almodóvar, come Parla con lei (2002), Volver (2006) – che le è valso il premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes, assegnato collettivamente al cast femminile del film – Gli abbracci spezzati (2009) e Gli amanti passeggeri (2013), Lola Dueñas ha preso parte a molti film di successo, tra cui Mare dentro (2004) di Alejandro Amenábar e Yo, también (2009) di Álvaro Pastor e Antonio Naharro, grazie ai quali ha vinto due Premi Goya come miglior attrice protagonista.​ Recentemente, ha ricevuto il FRED Award 2023 alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione nel film Sobre todo de noche di Víctor Iriarte, presentato nella sezione Giornate degli Autori.​

La data palermitana della presentazione della serie è realizzata in collaborazione e con il sostegno dell’Instituto Cervantes di Palermo.

Pubblicità

LA MESÍAS – la serie

Presentata in anteprima fuori concorso al Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián 2023, la serie “La Mesías” si articola in sette episodi e conferma la maturità artistica dei due autori spagnoli, Javier Calvo e Javier Ambrossi, tra le voci più originali e poliedriche del panorama audiovisivo spagnolo contemporaneo.

Javier Calvo (classe 1991) e Javier Ambrossi (classe 1984) sono noti anche come “Los Javis”, coppia nella vita e sul set. Il loro sodalizio creativo ha dato vita a progetti di grande successo come il musical La llamada, sia in versione teatrale che cinematografica, e le serie Paquita Salas (2016) e Veneno (2020), quest’ultima incentrata sulla figura della showgirl transgender Cristina Ortiz Rodríguez, nota come La Veneno, diventata simbolo della comunità LGBT+ in Spagna.

Con La Mesías, i due autori realizzano un thriller psicologico dal forte impatto visivo ed emotivo, in cui convergono intrecci familiari e riflessioni sulla fede: un omaggio al loro mentore ideale, Pedro Almodóvar, dal quale riprendono i toni melodrammatici, la costruzione estetica e la profonda esplorazione dell’identità e della memoria.

La storia segue i fratelli Enric (Roger Casamajor) e Irene (Macarena García), segnati da un’infanzia traumatica vissuta all’interno di una setta religiosa guidata dalla loro madre. Quando Enric si imbatte casualmente in alcuni video virali della band cristiana Stella Maris, composta da giovani suore e capitanata da una figura inquietantemente familiare, il passato torna a galla. I due decidono così di intraprendere un viaggio alla ricerca della verità, affrontando i fantasmi del loro passato e scoprendo nuovi, inquietanti segreti.

Particolarmente evocativa è la colonna sonora: un mix suggestivo di musica elettronica e brani sacra rielaborati, che amplifica l’atmosfera ipnotica e quasi mistica della serie, rendendola una delle opere più ambiziose e riuscite della recente serialità spagnola, capace di evocare il sogno e l’incubo, la fede e la liberazione.

Per guardare tutti gli episodi della serie “La Mesías” di Javier Calvo e Javier Ambrossi su MYmovies ONE basta registrarsi e attivare un abbonamento cliccando su questo link: https://www.mymovies.it/ondemand/one/ .