La Fondazione ITS Albatros di Messina inaugura il Ecommerce manager nel settore agroalimentare

Questo percorso formativo, totalmente gratuito, è realizzato in collaborazione con AICEL l’Associazione Italiana Commercio Elettronico.

La Fondazione ITS Albatros di Messina ha inaugurato il nuovo corso per formare la figura di Tecnico Superiore Ecommerce Manager focalizzato sull’agroalimentare.

Questo percorso formativo, il primo in Italia dedicato a questa figura professionale, è realizzato in partenariato con AICEL l’Associazione Italiana del Commercio Elettronico. Questa realtà da anni lavora per sostenere uno sviluppo professionale e professionale del commercio online, offrendo supporto, formazione e aggiornamenti alle imprese che operano nell’e-commerce.

Il corso è gratuito e prevede delle borse di studio che garantiscono esperienze Erasmus e sostegno al percorso formativo, si rivolge a chi ha conseguito uno tra i seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale, integrato da un percorso di IFTS di durata annuale.

All’inaugurazione di questo corso, ha partecipato anche Andrea Spedale, Presidente di AICEL, che dichiara: “Con questa collaborazione si aprono nuove opportunità formative e professionali per i giovani. Il settore dell’e-commerce è in continuo sviluppo e questo comporta numerosi benefici per il sistema Paese. In particolare alcuni settori, come quello agroalimentare, hanno ancora grandi potenzialità da concretizzare attraverso il digitale. Crediamo che le idee e il contributo delle nuove generazioni potranno dare impulso al commercio elettronico e alle imprese di questo mercato”.

Antonina Sidoti, Presidente della Fondazione ITS Albatros, aggiunge: “Sono particolarmente orgogliosa di aver attivato questo percorso formativo, pensato per preparare figure competenti in questo settore in pieno sviluppo ed evoluzione continua. Anche il fatto di essere i primi in Italia ad aver attivato questo corso è motivo di ulteriore soddisfazione

All’evento erano presenti anche la vice presidente di AICEL Manuela Borgese e Fabrizio Scaramuzza, Stefano Ferrè e Salvo Giustiniani per la Fondazione ITS Albatros.

Le lezioni, che avranno una durata complessiva di 1800 ore, si svolgeranno nella sede di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).