“La città delle Amazzoni-Opera musicale” di Poetica Produzioni è pronta a conquistare Catania

Una nuova imponente messa in scena, da giovedì 8 maggio, alle ore 21, in prima nazionale, con repliche venerdì 9, alle ore 21.00, sabato 10, alle ore 21.00 e domenica 11, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Ambasciatori, la casa del musical siciliano, vedrà la Compagnia Poetica Produzioni, diretta da Alessandro Incognito, incantare e stupire il pubblico di tutte le età con l’inedita messa in scena de “La città delle Amazzoni- Opera Musical”.

Uno spettacolo epico- come ribadito più volte da Alessandro Incognito autore della dinamica regia- dove ancora una volta sarà fondamentale il gioco di squadra tra cast artistico e tecnico. Le musiche inedite sono state realizzate dal compositore e produttore discografico Franco Lazzaro e dalla cantautrice Airam e la sceneggiatura originale e le appassionanti liriche da Andrea Tomaselli, sceneggiatore e docente presso la Scuola Holden di Torino. Le spettacolari coreografie sono di Erika Spagnolo, artista che ha maturato una grande esperienza nel campo delle produzioni nazionali ed internazionali, la direzione del coro è affidata a Lilla Costarelli, corista per oltre un decennio al Festival di Sanremo. I raffinati costumi sono di Rosy Bellomia, un altro fiore all’occhiello della professionalità siciliana, e la colossale scenografia mobile di La Bottega Fantastica di Daniele Barbera. Tutto insieme, per raccontare la storia di potere, guerra, passione ed amore tra il popolo delle Amazzoni e il popolo del Mare.

Dai solisti ai danzatori, fino ai performer, di altissimo livello il cast, con esperienze maturate anche all’estero, tra loro la talentuosa Laura Sfilio, protagonista assieme ad Alessandro Incognito, e ancora Francesca Pulvirenti, Ornella Foti, Antonella Leotta, Maria Cristina Litrico, Giulia Fassari, Grace Previti, Carmelo Gerbaro, Roberta Adelini.

“È il lavoro dei lavori- dichiara con orgoglio Alessandro Incognito reduce dai due grandi successi de “I Promessi Sposi Amore e Provvidenza” e “Dracula”- realizzato in sinergia e passione con professionisti di livello del mondo artistico e musicale che fanno ormai parte da anni della nostra squadra”.

“Sulla scena- continua Incognito- saranno presenti 26 performer tra attori, cantanti e ballerini, di cui 18 saranno donne per narrare in una Grecia antica e ancora più immaginifica l’amore tra Atandra e Laiol, comandante dell’esercito del popolo del Mare a cui presterò cuore ed anima”.

Due atti adrenalinici e di pura emozione che parleranno di donne e del loro coraggio di emanciparsi da una cultura patriarcale, dove verrà analizzato il rapporto tra genitori e figli e quello tra fratelli, l’amore in tutte le sue mille sfaccettature per giungere ad un finale assolutamente non scontato. Un’opera ricca di colpi di scena che coinvolgerà il pubblico sin dall’ingresso in platea.

“Dietro ogni singola battuta, ogni movimento scenico e ogni nota musicale c’è un grande lavoro- conclude Alessandro Incognito ribattezzato dalla stampa come il re del musical made in sicily- il nostro intento è stato quello di creare un musical dall’alto valore artistico, composto esclusivamente da professionisti siciliani, con la speranza che possa arrivare a superare i confini dell’isola e far conoscere il talento dei nostri artisti in tutta Italia”.