La 6ᵃ edizione del Trapani Comix & Games pronta a conquistare la città

È stato presentato oggi, presso la sala Fulvio Sodano di Palazzo d’Alì, il programma ufficiale della sesta edizione del Trapani Comix & Games, il Festival Mediterraneo della cultura pop che si terrà dal 23 al 25 maggio negli spazi della Villa Margherita di Trapani.

L’evento, ormai consolidato punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, giochi, videogames e cultura pop in Sicilia occidentale, è organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, con il supporto di numerosi sponsor tra cui il main sponsor Kia Automondo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, l’assessore agli Eventi Emanuele Barbara, il consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese Natale Pietrafitta e i rappresentanti dei Nerd Attack: Erick Cannamela, Gianni Federico, Francesco Tarantino, Riccardo Orsini e Marco Rizzo.

Le dichiarazioni

Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani: “Il Trapani Comix & Games è diventato un appuntamento imprescindibile per la nostra città, capace di attirare migliaia di visitatori da tutta la Sicilia e non solo. L’Amministrazione comunale è orgogliosa di supportare un evento che, oltre a generare un importante indotto economico, arricchisce l’offerta culturale del nostro territorio. Quest’anno, con l’espansione delle mostre e delle attività in vari luoghi simbolo della città come Palazzo Cavarretta e il Chiostro di San Domenico, il festival diventa ancora più integrato nel tessuto urbano, creando un vero e proprio percorso culturale.”

Emanuele Barbara, assessore agli eventi: “La sesta edizione del Trapani Comix & Games si preannuncia come la più ricca e articolata di sempre. Il programma 2025 è stato pensato per coinvolgere pubblici diversi, dai giovani appassionati di cultura pop alle famiglie con bambini, dagli amanti dei fumetti ai videogiocatori. La grande novità di quest’anno è l’ampliamento dello spazio dedicato ai videogiochi, con simulatori e aree retrogaming, e l’introduzione di una sezione E-Sports che dimostra l’attenzione del festival verso le nuove tendenze.”

Natale Pietrafitta, consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese: “La sinergia tra il Luglio Musicale Trapanese e il Trapani Comix & Games è un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni culturali del territorio. Il nostro Ente mette a disposizione competenze e risorse organizzative per un evento che valorizza la città e richiama migliaia di visitatori. Quest’anno, inoltre, abbiamo creato un ponte tra la musica classica e la cultura pop con il concerto dedicato alle colonne sonore dello Studio Ghibli, che chiuderà il festival domenica sera.”

Francesco Tarantino, membro del direttivo Trapani Comix & Games: “Per questa sesta edizione abbiamo lavorato all’insegna della qualità e dell’ampliamento dell’offerta. Siamo particolarmente orgogliosi del parterre di ospiti, che include nomi di rilevanza internazionale, come Cristina D’avena, star delle sigle dei cartoni animati, ed ancora Alex Maleev, icone del fumetto italiano come Leo Ortolani, Tito Faraci e Fumettibrutti, e star del web come St3pny e Leutum, oltre ai doppiatori di DanDaDan, l’anime del momento, o Alessio Cigliano, doppiatore del mitico Ken Shiro. Il festival cresce ogni anno, e con esso la sua capacità di attrarre talenti e appassionati.”

Marco Rizzo, membro del direttivo: “Il programma culturale di questa edizione è particolarmente ricco, con incontri che spaziano dall’intrattenimento a tematiche sociali rilevanti. I fumetti sono un linguaggio universale che unisce generazioni diverse e culture lontane. Mi preme sottolineare l’importante collaborazione con l’ASP di Trapani, che ha permesso di organizzare panel su temi come i disturbi alimentari, l’identità di genere e la sindrome hikikomori, affrontati con il contributo di esperti e artisti. Inoltre, il 25 maggio ricorderemo Peppino Impastato a 25 anni dal film ‘I Cento Passi’ con un incontro a cui parteciperà anche la nipote Luisa Impastato.”

Erick Cannamela, membro del direttivo: “L’area Hanami dedicata alla cultura giapponese si arricchisce quest’anno di numerose attività, dalla cerimonia del tè alle dimostrazioni di arti marziali, dai concerti J-pop ai workshop di manga. Un’attenzione particolare è stata dedicata al fenomeno DanDaDan, con una mostra esclusiva a Palazzo Cavarretta e la presenza al festival dei doppiatori italiani dell’anime.”

Gianni Federico, membro del direttivo: “La Twitch Zone e l’E-Sport Arena sono le grandi novità di quest’anno, con un programma fitto di tornei, talk e incontri con streamer e content creator. Siamo particolarmente felici di ospitare Gabbo, una delle voci più autentiche del panorama gaming italiano, che incontrerà i fan sabato pomeriggio.”

Riccardo Orsini, membro del direttivo: “Il Trapani Comix non è solo un evento all’interno della Villa Margherita, ma un festival diffuso che coinvolge l’intera città. Con il progetto ‘Comix in Vetrina’, i negozi del centro diventano parte integrante dell’evento, esponendo opere e installazioni a tema. Le cinque mostre allestite in luoghi simbolo di Trapani trasformano la città in un museo a cielo aperto dedicato alla cultura pop, accessibile anche ai non frequentatori del festival.”

Il programma

Il programma completo della manifestazione, che prevede più di 100 eventi tra incontri, workshop, tornei, concerti e spettacoli distribuiti in tre giorni, è disponibile sul sito ufficiale www.trapanicomix.com.

Tra gli appuntamenti più attesi:

L’incontro con Leo Ortolani per celebrare i 35 anni di Rat-Man (venerdì 23)

per celebrare i 35 anni di Rat-Man (venerdì 23) Il concerto di Cristina D’Avena (venerdi 23)

(venerdi 23) Il panel con Fumettibrutti e Francesco Cattani intervistati da Stefania Auci (sabato 24)

e intervistati da (sabato 24) L’incontro con il maestro del fumetto americano Alex Maleev (sabato 24)

(sabato 24) I talk con St3pny e altri content creator (sabato 24)

e altri content creator (sabato 24) La presenza dei doppiatori di DanDaDan Ilaria Pellicone e Valeriano Corini (sabato 24)

e (sabato 24) L’incontro sui 25 anni del film “I Cento Passi” con Marco Rizzo , Lelio Bonaccorso e Luisa Impastato (domenica 25)

, e (domenica 25) Il concerto sui 40 anni dello Studio Ghibli con Rebecca Piano Cosplay(domenica 25)

Mostre ed eventi collaterali

Il Trapani Comix & Games 2025 si espande oltre i confini della Villa Margherita con mostre e iniziative correlate:

I Volti dei Misteri : caricature di Emanuele Virzì dedicate ai protagonisti trapanesi della Settimana Santa (Unione Maestranze, fino al 25 maggio)

: caricature di Emanuele Virzì dedicate ai protagonisti trapanesi della Settimana Santa (Unione Maestranze, fino al 25 maggio) Heroes : illustrazioni e tavole originali di artisti internazionali (Museo San Rocco, fino al 25 maggio)

: illustrazioni e tavole originali di artisti internazionali (Museo San Rocco, fino al 25 maggio) DanDaDan : mostra dedicata al manga cult di Yukinobu Tatsu (Palazzo Cavarretta, fino al 2 giugno)

: mostra dedicata al manga cult di Yukinobu Tatsu (Palazzo Cavarretta, fino al 2 giugno) The Art of Simone Di Meo : mostra personale del fumettista (Chiostro di S. Domenico, 16-26 maggio)

: mostra personale del fumettista (Chiostro di S. Domenico, 16-26 maggio) Black Letter: mostra dedicata al manga di Mogiko (Chiostro di S. Domenico, 16-26 maggio)

Inoltre, il 26 maggio presso la Biblioteca Fardelliana si terrà l’incontro “Comix in Biblioteca: dai Paperi a Spider-Man con Claudio Sciarrone”, riservato agli alunni delle scuole elementari.