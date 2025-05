Israele, missile Houthi su aeroporto Tel Aviv. Katz: “Colpiremo 7 volte più forte”

Condividi questo articolo?

Scalo Ben Gurion fermo per qualche ora. Sei feriti. La rivendicazione: “Continueremo fin quando Israele non fermerà i suoi attacchi contro Gaza”

Un missile è stato lanciato dallo Yemen su Israele. “Un impatto è stato accertato nella zona dell’aeroporto di Ben Gurion” a Tel Aviv, hanno riferito le forze israeliane (Idf), confermando di falliti tentativi di intercettare un missile balistico lanciato dallo Yemen. Nella città e nel centro del Paese sono tornate a suonare le sirene dell’allarme antiaereo.

Scalo chiuso per qualche ora

Dopo uno stop temporaneo ai voli in partenza e arrivo nello scalo, l’aeroporto Ben Gurion ha ripreso le operazioni. “Lo scalo di Ben Gurion è aperto per le operazioni – ha fatto sapere la Israel Airport Authority – Decolli e atterraggi sono tornati alla normalità”.

Houthi rivendicano attacco

“L’attacco all’aeroporto Ben Gurion è la prova della nostra capacità di colpire siti fortificati all’interno di Israele”, ha affermato un esponente degli Houthi dello Yemen, Mohammed al-Buhaiti, in dichiarazioni al canale Al-Araby. “L’esclation continuerà fin quando Israele non fermerà i suoi attacchi contro Gaza” e “non ci sono linee rosse”, ha minacciato.

Gli Houthi dello Yemen, che l’Iran è accusato da anni di sostenere, rivendicano il “lancio di un missile balistico ipersonico” che “ha colpito con successo il suo obiettivo”.

Sei feriti nell’attacco

Nell’attacco sono rimaste ferite sei persone, riferisce il Times of Israel sulla base di quanto confermato dai soccorritori israeliani. I servizi d’emergenza Magen David Adom, si legge, hanno reso noto di aver assistito due uomini e quattro donne. Tra queste, due sono rimaste lievemente ferite nella corsa verso i rifugi.

La reazione di Israele

“Sarà pesante la risposta israeliana all’attacco missilistico”. E’ quanto affermano funzionari israeliani citati dal sito di notizie israeliano Ynet. “Non ci sono restrizioni”, hanno puntualizzato le fonti.

Secondo il Times of Israel, tra le possibili risposte di cui nelle prossime ore il premier Benjamin Netanyahu parlerà con il ministro della Difesa Israel Katz e i vertici della Difesa c’è anche un attacco diretto israeliano contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Per questa sera è stata annunciata una riunione del gabinetto di sicurezza dopo che stamani sarebbero falliti i tentativi dei sistemi Arrow e Thaad di intercettare un missile lanciato dallo Yemen in direzione dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

“Colpiremo sette volte più forte chiunque ci colpisca”. E’ stata la breve dichiarazioni del ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, riportata dal Times of Israel.

Hamas plaude a Houthi

“Lo Yemen intensifica i suoi attacchi al cuore” di Israele, “superando i sistemi di difesa più sofisticati al mondo e colpendo gli obiettivi con precisione”. Così Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, braccio armato di Hamas, dopo l’attacco degli Houthi dello Yemen che hanno rivendicato il lancio di un missile in direzione dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.