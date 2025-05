Irene Loche: Esce venerdì 9 maggio il nuovo singolo “Keep Walking”

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile da venerdì 9 maggio in rotazione radiofonica e su tutti i digital store ‘Keep Walking’ (IRMA Records), il nuovo singolo di Irene Loche, che dà il titolo al prossimo EP della cantautrice sarda, in uscita il 30 maggio.

Keep Walking è un brano intenso e carico di emotività, che racconta il coraggio necessario per spezzare un legame tossico e allontanarsi da chi ferisce o manipola. Un invito a camminare avanti, senza voltarsi indietro. La traccia si distingue per le sue sonorità avvolgenti, che intrecciano Blues, Folk e Americana, sostenute da una voce intensa e vibrante.

«Questa è una canzone a cui tengo profondamente – racconta Irene Loche – L’ho scritta in un momento di grande rottura, quando dire basta era l’unica scelta possibile. Nel testo, keep walking è rivolto a chi doveva andarsene, ma col tempo ha assunto per me un significato più ampio: quello di continuare ad andare avanti con consapevolezza. Ho scelto di farlo uscire adesso perché sento che racchiude una parte importante del mio percorso. Si può crollare, ma ci si può anche rialzare e andare avanti.»

Alla registrazione del brano hanno partecipato musicisti di altissimo livello: Leland Sklar al basso, Steve Ferrone alla batteria, Fabrizio Foggia al Fender Rhodes e all’Hammond, e la stessa Irene Loche alla voce e alle chitarre.

BIOGRAFIA

Irene Loche è una chitarrista, cantante e compositrice sarda. La sua musica nasce dall’incontro tra blues, soul, rock e sonorità Americana, riflettendo una continua esplorazione e una profonda passione per i generi che la ispirano fin da giovanissima. Con uno stile autentico e personale, Irene crea un suono capace di toccare le corde più profonde dell’emozione. Partecipa a numerosi festival in tutta Europa, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica magnetica e un repertorio che racconta tanto di sé quanto del mondo che la circonda. Le sue canzoni spaziano da esperienze intime a riflessioni universali, e si distinguono per la capacità di creare un legame emotivo con chi ascolta. Nel 2015 diventa l’unica artista italiana endorser della storica casa di amplificatori Magnatone, un riconoscimento che celebra il suo talento e la sua dedizione alla chitarra. Nel 2025 Irena pubblicherà il suo nuovo EP, prodotto da Steve Postell e Massimo Satta, distribuito da IRMA Records. Registrato tra Los Angeles e la Sardegna, il progetto affonda le radici nel sound dell’Americana, con influenze che richiamano artisti come Anders Osborne e Gary Clark Jr.

A impreziosire il disco, la partecipazione di musicisti di fama internazionale come Leland Sklar e Steve Ferrone, che ne esaltano la profondità e l’intensità sonora.