Incidente mortale alla circonvallazione di Catania

Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina dopo le sette lungo il viale Ulisse (circonvallazione di Catania) in direzione Misterbianco. La vittima, una donna 56enne, alla guida di uno scooter, sarebbe stata tamponata da una utilitaria Peugeot guidata da un’altra donna che è in stato di shock. Malgrado l’arrivo tempestivo dei soccorsi per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. Si tratta di Valentina Barbagallo, coordinatrice area relazioni internazionali dell’Università di Catania. Indaga la Polizia Locale per stabilire l’esatta dinamica.

Questo incidente mortale arriva dopo appena due giorni dagli incidenti, nel catanese, che hanno visto coinvolti altri utenti di mezzi a due ruote. Nello specifico le vittime sono state Gaspare Calì, originario di Camporotondo Etneo, morto la notte di giorno 17 dopo aver perso il controllo della propria moto lungo la SS121 e la 34enne (era proprio il suo compleanno) Eleonora Cozzetto, 33 anni, di Grammichele morta lungo la SS417 mentre rientrava a casa dopo avere festeggiato appunto il suo compleanno.

Una scia di sangue che pare inarrestabile.

