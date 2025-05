Incertezza sull’identità della vittima del grave incidente di Donnalucata

Condividi questo articolo?

Un grave incidente stradale si è verificato ieri lungo la circonvallazione di Donnalucata, nei pressi di Playa Grande nel territorio di Scicli in direzione di Marina di Ragusa. Una Peugeot si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 guidata da una 23 enne rimasta ferita ma che non corre pericolo di vita.

Non la stessa sorte per la persona alla guida della Peugeot che dopo lo scontro si è ribaltata prendendo fuoco e rendendo irriconoscibile l’identità della persona alla guida, rimasta carbonizzata. Le fiamme hanno reso difficile anche solo stabilire se si tratti di uomo o donna. Infatti in un primo momento si era pensato fosse un uomo, poi l’ipotesi (sulla base del guidatore abituale di quel mezzo) che si trattasse di una donna ma neanche l’ispezione cadaverica in obitorio ha consentito di stabilire con certezza il sesso della vittima. Per l’identificazione si dovrà pertanto attendere l’esame del dna.

Sul luogo dell’incidente, per le indagini del caso, si sono portati i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e la Polizia Locale di Scicli.

