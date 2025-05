ILARIA GRAZIANO: “Cuore”, la canzone che anticipa l’album di inediti

Condividi questo articolo?

Esce venerdì 23 maggio “Cuore”, la canzone che anticipa l’album di inediti di Ilaria Graziano.

Una voce che abbiamo imparato a conoscere e a riconoscere in una molteplicità di collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, ci prende per mano introducendoci al suo nuovo album con “Cuore”, un brano che attinge alle radici mediterranee di Ilaria con una rilettura contemporanea.

Il minimalismo folklorico dei cori e delle percussioni, impreziosito dall’octave mandolin suonato da Michele Signore, si fonde con elementi elettronici creando un intreccio sonoro essenziale e incisivo grazie ad un arrangiamento estremamente curato, messo a punto da Simone De Filippis e da Gnut, che insieme ad Ilaria seguono la produzione artistica dell’intero album.

“Cuore” è il primo singolo da solista di Ilaria Graziano, in uscita sui digital store e in radio da venerdì 23 maggio. La canzone anticipa il nuovo album della cantautrice partenopea, in arrivo nell’autunno 2025 per l’etichetta ad est dell’equatore.

BIO ILARIA GRAZIANO

Cantautrice e musicista nata e cresciuta a Napoli, ha collaborato con alcuni tra gli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale.

La sua versatilità vocale le ha permesso di esplorare diversi generi musicali e di passare dalla musica popolare e folk a quella elettronica e sperimentale

Ha vissuto a Londra lavorando con la musica tra Tokyo e New York con la compositrice giapponese Yoko Kanno per film in animazione distribuiti in tutto il mondo tra cui “Ghost in the shell” e “Cowboy beboop”.

Ritornata in Italia si trasferisce a Roma dove ha inizio il suo progetto con Francesco Forni, con cui pubblica tre album in Italia e Francia: From Bedlam To Lenane, Come 2 Me e Twinkle Twinkle. Ne segue un’entusiasmante rassegna stampa internazionale, live e rotazioni sulle principali stazioni radio (Bbc4, France Inter, France Blue, Jazz Radio, Rsi, Kexp Station, Rts, Radio Rai), nonché diversi tour – in Canada, Italia, Francia e in tutta Europa.

Ha partecipato e duettato con Marianne Faithfull per la colonna sonora del film The Girl from Nagasaki, di Michel Compte. Tra le sue ultime collaborazioni la partecipazione al tributo “The dark side of the moon” con Max Gazzè, tenutosi all’Anfiteatro di Pompei per il 50° anniversario del live dei Pink Floyd.

Ha partecipato al disco di Gnut “Nun te ne fa” (2022) e al tour che ne è seguito.

Continua tutt’ora a collaborare con la compositrice Yoko Kanno. Ha presenziato al concerto per il Montreux Jazz Festival (2024), tenutosi alla Pia Arena di Yokohama con Yoko Kanno & The Seatbels. Attualmente sta ultimando il suo album da solista, prodotto da Simone De Filippis e Claudio Domestico, in arte Gnut.

Il suo percorso musicale si intreccia anche con le colonne sonore e il teatro.

Colonne sonore: Il miracolo – Niccolò Ammanniti

L’arte della felicità – Alessandro Rak

Gatta cenerentola – Alessandro Rak

Yaya e Lenny – Alessandro Rak

In teatro partecipa allo spettacolo “Angelicamente anarchici” di e con Michele Riondino in cui reinterpreta dal vivo insieme a Francesco Forni le canzoni di Fabrizio De André dandogli una nuova veste.

Tra le sue collaborazioni (partecipazioni album):

Daniele Silvestri, Roy Paci, Gnut, Sandro Joyeux, Collettivo del pane, Edoardo Pesce, Roberto Angelini, Pier Cortese, Speaker Chenzu, Almukawama, Zion Train-Zulù.

Programmi TV:

In diverse edizioni di Gazebo e Propaganda Live è stata una delle voci ospiti della band resident.