Il proprietario della “Friggitoria da Davide” racconta la vita tra panelle, vip e social network

Il friggitore dei vip, da Alessandro Borghese a Roberto Saviano, che affronta i suoi haters senza paura di replicare alle critiche e in nome solo della cucina.

Davide Troia, patron della Friggitoria Da Davide di Palermo, racconta la sua storia nella puntata 81 di “Egoriferiti”, il podcast su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Costretto ad abbandonare gli studi dopo la morte del padre, Davide, partendo servendo panini da una semplice lambretta, oggi è il proprietario di un locale a Palermo specializzato nella produzione di prodotti tipici siciliani e dello street food

Anche Davide Troia ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo comico Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.