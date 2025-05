Il festival Giufà nella Valle del Belìce anticipa la mostra di libri illustrati alla Fondazione Orestiadi

Condividi questo articolo?

In occasione della quindicesima edizione de Il Maggio dei Libri – iniziativa del MiC – Centro per il Libro e la Lettura – la Biblioteca Empedocle della Fondazione Orestiadi di Gibellina ospita la mostra di Illustramente “Nautilus, navigando in mari di storie e figure” che si inaugura sabato 24 maggio alle ore 10.30.

Inserita nel contesto della XII edizione di Illustramente -Festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia dal titolo “Giufà: un viaggio tra le culture del Mediterraneo e oltre. Un personaggio ponte per unire popoli e tradizioni”, (20-24 novembre 2024-20-24 maggio 2025), la mostra presenta oltre 100 libri illustrati della più bella narrativa mondiale provenienti dalla 62ma Bologna Children’s Book Fair accomunati dall’intento di suscitare stupore e meraviglia. Coloratissimi pop up, leporelli, silent books, board books per il piacere della scoperta, perché questo è la letteratura per l’infanzia, con le sue storie e le sue illustrazioni. Quattro i temi all’interno della mostra: Il silenzio del mare, On the Beach, Whales and Octopussy on stage, Corallo.

L’apertura della mostra prevede il coinvolgimento degli studenti dell’IC G.Garibaldi-G. Paolo II di Gibellina e la presenza dell’On. Mimmo Turano, assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Francesca Corrao, presidente della Fondazione Orestiadi, Salvatore Sutera – sindaco di Gibellina, Francesca Barbiera vice-sindaco di Gibellina, Salvino Amico, D.S. IC G.Garibaldi-G.Paolo II Gibellina e Salemi, Rosanna Maranto direttore artistico di Illustramente, Renato Alongi, Soprintendenza di Trapani – Biblio Tp Rete delle biblioteche della Provincia di Trapani, Giulia Casamento, direttore della Grotta di Santa Ninfa, Elena Andolfi referente per le attività didattiche e la biblioteca della Fondazione Orestiadi.

Pubblicità

La mostra anticipa la IV edizione del Festival diffuso su “Giufà nella Valle del Belìce” che si svolgerà il prossimo novembre in Sicilia, con attività nelle biblioteche e nelle scuole, una mostra e la premiazione del concorso di illustrazione per l’infanzia e narrativa/aneddotica di Illustramente “Giufà vien dal mare” – premio di illustrazione del Mediterraneo Livio Sossi – prima edizione, co-organizzato, tra gli altri, dalla Fondazione Orestiadi. L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento di Biblio TP la Rete delle biblioteche della provincia di Trapani, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, il Comune di Gibellina, gli enti e le associazioni del territorio.

Apertura mostra dal 24 maggio all’8 giugno 2025