Il “Duca degli Abruzzi” e l’I.T.S. Academy di Catania hanno dato il benvenuto alle Frecce Tricolori

Aprendo al pubblico l’istituto del viale Artale D’Alagona

Un appuntamento di grande importanza che ha saputo conquistare centinaia di visitatori in questa due giorni della “Catania Air Show”.

Per l’occasione le sezioni aeronautiche del Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” e dell’I.T.S. Academy di Catania hanno dato il benvenuto alle Frecce Tricolori con una grande apertura dell’Istituto nella sede del viale Artale D’Alagona 99.

“Poter ammirare la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare è stato meraviglioso – spiega la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino– una manifestazione che ha saputo unire spettacolo e innovazione in un connubio cielo e mare con le Frecce Tricolori e con la nave Amerigo Vespucci”.

Per l’occasione gli studenti della scuola e i cadetti dell’I.T.S. Academy hanno guidato tutti i visitatori in un tour che ha mostrato tutte le eccellenze del “Duca degli Abruzzi”.

Un percorso dettagliato che ha riguardato la mostra fotografica che celebra i 150 anni dell’istituto, il planetario ed i vari reperti del “Museo del Mare”, i simulatori di navigazione e di volo attraverso i quali i ragazzi vengono preparati e sperimentano sul campo le loro conoscenze, i laboratori didattici di fisica, di acquacoltura e l’aula immersiva con utilizzo di visori 3D.

“E’ stato un successo su tutta la linea con i nostri “ragazzi in blu” che hanno assolto egregiamente il compito di ciceroni – conclude Morsellino – il “Duca degli Abruzzi” ha aperto i propri cancelli e si è presentato ai tantissimi visitatori in tutta la sua bellezza formativa, storica e culturale. In un secolo e mezzo di vita questo istituto ha accumulato strumenti variegati e affascinanti legati al mondo marittimo ed ora vuole raccogliere le nuove sfide legate al mondo dei cieli. Noi vogliamo dare una formazione di qualità con l’ausilio di strumenti innovativi e laboratori interattivi dove i ragazzi possono mettere in campo tutte le loro potenzialità”.