I.T.S. Academy di Catania presenta “Formazione & Lavoro…si incontrano”

Condividi questo articolo?

Tre giorni di studi, di confronto e di dialogo con l’I.T.S. Academy di Catania che presenta “Formazione & Lavoro…si incontrano”. Un appuntamento consolidato per il corso di formazione e informazione residenziale dedicato alle Aziende Partner dell’Accademia e a quelle che vi vogliono aderire. Ad aprire i lavori la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino.

“Parliamo di un confronto importante con moltissime aziende, con i rappresentanti delle istituzioni e con l’Università. Un feedback sugli importanti risultati che abbiamo ottenuto e che vanno ancora migliorati -prosegue Morsellino – stiamo facendo un momento di analisi sui punti di forza e di debolezza cercando di riflettere sulle possibili azioni da intraprendere. Le aziende stanno dimostrando la massima disponibilità e questo è fondamentale per migliorare le nostre performance. Tutti insieme lavoriamo affinchè i giovani possano inserirsi, il prima possibile, nel mondo del lavoro e possano fare esperienze adeguate ai profili in uscita”.

Accanto a lei, il presidente dell’I.T.S. Academy Antonio Scamardella e il vice presidente Tiziano Minuti. “Una tre giorni molto importante in cui l’I.T.S. Academy di Catania dialoga con le aziende che partecipano attivamente ai nostri corsi formativi – sottolinea Scamardella – con loro apriamo un confronto per migliorare le nostre performance e trovare soluzioni per le eventuali criticità che si dovessero presentare”.

Pubblicità

Nel corso della tre giorni sono stati trattati tantissimi argomenti tra cui “Sviluppi, percorsi attivi e situazione attuale con particolare riferimento alle aziende Partner”, “Tirocinio curriculare e apprendistato di Alta Formazione e Ricerca”, “la coprogettazione delle aziende nei percorsi ITS” e “Punti di Forza e di debolezza della formazione duale”.

“Il mondo della formazione che si incontra con le imprese crea un percorso virtuoso di crescita per tutti – spiega il vice presidente dell’I.T.S. Academy Tiziano Minuti – un dialogo continuo per una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale con riferimenti normativi e progettazione didattica”.