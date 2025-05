I pupi in corsia, con gli spettacoli della Compagnia siracusana Vaccaro Mauceri nelle Pediatrie siciliane

Condividi questo articolo?

La Compagnia siracusana dei pupari Vaccaro Mauceri tende una mano ai più fragili, a chi soffre, ai bambini. E lo fa con una serie di spettacoli itineranti nelle Pediatrie degli ospedali, partendo dalla Sicilia Orientale per poi coprire tutta l’Isola. In un’iniziativa unica che, per la prima volta in assoluto in tutto il territorio nazionale, fa varcare le porte di un reparto ospedaliero ai pupi. Si parte il 14 maggio con Modica, per poi proseguire il 15 a Ragusa, il 16 a Vittoria e concludere a Siracusa, dove sono previsti tre spettacoli: il 21 maggio, il 4 e il 18 giugno.

Lo spettacolo che andrà in scena per i piccoli degenti degli ospedali prevede la presenza di pupi e figure e sarà tenuto dagli attori professionisti che operano giornalmente al Teatro Alfeo. “S.O.S Pupi – Pupi in corsia” il titolo della messinscena interpretata dalla bravissima attrice Donatella Liotta che ha lavorato con Ronconi, coadiuvata nella manovra dei pupi dai valenti colleghi Massimo Tuccitto, che ha curato il testo, e Paolo La Mesa con la supervisione del Maestro puparo e anima del Teatro e dei pupi, Alfredo Mauceri.

«Grande è stato il sostegno delle direzioni generali, sanitarie e del personale medico e infermieristico, entusiasti di tali eventi – spiega il direttore creativo della Compagnia, Alfredo Mauceri – gli spettacoli avranno una durata media di 20/30 minuti per non intralciare il lavoro importante e delicato dei reparti, ma tali da essere comunque efficaci nel dare ai bambini questo segnale di allegria e vicinanza. Crediamo che la solidarietà sia importante e per questo motivo vogliamo prendere un impegno, quello di essere presenti e diffondere divertimento e anche tradizione fuori dalla Sicilia, con un roadshow itinerante per cui studieremo le date future. Abbiamo voluto informare di ciò anche il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani e l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, certi della solidarietà e supporto in occasioni così collanti e corali che sempre vedono le istituzioni presenti e fortemente collaborative».

Il Teatro dei pupi “Alfeo” del maestro Alfredo Mauceri vanta una storica presenza nell’area turistica e culturale di Ortigia, a Siracusa. Negli anni ha rappresentato un punto di riferimento per il turismo e la cultura siciliana da tramandare secondo la tradizione, riuscendo a valorizzare, soprattutto a partire dal 2020, il ruolo dei pupi non come erano considerati, ad errore, spettacoli per bambini, ma rivalutando al meglio la narrazione storica, mutuando spettacoli con la rappresentazione epica delle gesta di Carlo Magno e dei suoi paladini e realizzando anche spettacoli di prosa.