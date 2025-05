I protagonisti della 50esima edizione del Festival Internazionale “NotoMusica” dal 24 luglio al 21 agosto

Condividi questo articolo?

La rassegna, organizzata dall’Associazione Concerti Città di Noto, vedrà in scena Simona Molinari, Stefano Bollani, Danilo Rea e Luciano Biondini, Janoska Ensemble, Al Di Meola, Richard Galliano e il musical “A New West Side Story”.

L’Associazione Concerti Città di Noto ufficializza i protagonisti della 50esima edizione del Festival Internazionale “NotoMusica” in programma dal 24 luglio al 21 agosto.

Ecco gli artisti che si alterneranno al Cortile del Collegio dei Gesuiti di Noto (orario di inizio alle 21.15): giovedì 24 luglio il festival sarà inaugurato dal musical “A New West Side Story”, una libera trascrizione da Leonard Bernstein per due pianoforti e percussioni di Andrea Amici e Simone Zappalà. Il secondo appuntamento di lunedì 28 luglio, vedrà in scena lo Janoska Ensemble formato da Ondrej Janoska (violino), Roman Janoska (violino), Frantisek Janoska (pianoforte) e Julius Darvas (contrabbasso). Giovedì 31 luglio è in programma il concerto di Al Di Meola “Acoustic Trio” con Al Di Meola e Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni. Domenica 3 agosto sarà la volta di Simona Molinari, con il suo “Kairos Tour”; l’apprezzata cantante verrà accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte, tastiera), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria). Mercoledì 6 agosto è in programma “Viaggio”, concerto del noto fisarmonicista Richard Galliano con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina. Lunedì 11 agosto il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciano Biondini saranno i protagonisti del concerto “Cosa sono le nuvole”.

L’evento conclusivo del 21 agosto, che si svolgerà alle 21.30 sulla Scalinata della Cattedrale di San Nicolò, vedrà protagonista Stefano Bollani con il suo “Piano Solo Tour”.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Concerti Città di Noto, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Spettacolo

del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

Rina Rossitto, Presidente dell’Associazione Concerti Città di Noto, presenta così il cartellone: “Siamo giunti alla metà di questo memorabile cinquantennale dell’Associazione Concerti città di Noto e si avvicina il momento più significativo della nostra programmazione: il Festival Internazionale Notomusica simbolo della tradizione culturale e dell’identità non solo netina, ma dell’intera Val di Noto, per la quale, fin dal 1975, ha rappresentato un punto di riferimento certo e costante della cultura musicale. Mi piace pensare e credere che il maestro Galzio, che diede inizio a questa meravigliosa avventura, sia orgoglioso del nostro impegno. Non ci siamo mai discostati dal sentiero da lui tracciato, pur adottando quella flessibilità indispensabile per adattarsi al mutare dei tempi e dei costumi sociali. Anche quest’anno grazie allo sforzo organizzativo di tutto il nostro team e sotto la direzione artistica del maestro Ugo Gennarini presentiamo un cartellone importante, con sette appuntamenti imperdibili, una programmazione che non solo abbraccia la musica classica, ma propone una originale apertura alla contaminazione di generi”.

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, aggiunge: “Celebrare questo cinquantenario significa onorare non solo la storia di un festival, ma anche l’identità culturale della nostra città che, da mezzo secolo, si apre al mondo attraverso il linguaggio universale della musica, segno tangibile di una visione illuminata del Maestro Corrado Galzio, il cui spirito fondativo ha saputo imprimere a Noto una svolta profonda. Notomusica continua a essere il cuore pulsante della programmazione culturale netina, portando nel nostro territorio un pubblico qualificato e appassionato, proveniente dall’Italia e dall’estero. Notomusica non è solo un festival, ma è un’esperienza, un patrimonio condiviso, un simbolo identitario che unisce generazioni diverse, guardando al futuro con la stessa intensità e dedizione con cui è nato. L’Associazione Concerti Città di Noto ha saputo custodire e rinnovare questa visione con grande impegno, rendendola attuale, viva e coinvolgente. Come Sindaco e, ancor prima come cittadino, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all’Associazione Concerti per il lavoro straordinario svolto in questi cinque decenni. È anche grazie a questo impegno che Noto continua a essere un centro di produzione culturale di altissimo livello, una capitale del pensiero musicale e un esempio virtuoso di come l’arte possa generare sviluppo e coesione sociale.

Ugo Gennarini, Direttore Artistico dell’Associazione Concerti Città di Noto, conclude: “Mi fa piacere evidenziare come la nostra attenzione sia stata rivolta alla diversificazione dell’ampio panorama musicale, dando spazio alle tre grandi sezioni di musica classica, jazz e popolare. La presenza di grandi esecutori, scelti dal vasto panorama nazionale e internazionale, rende particolarmente gradevole l’ascolto delle musiche in programma che si connotano, a volte, anche come rivisitazioni moderne dei grandi classici. Questo vale per West Side Story di Bernstein, che inaugurerà il Festival il 24 luglio e per le Quattro Stagioni di Vivaldi, presentate in stile Janoska dal mitico quartetto slovacco. Il grande chitarrista americano Al Di Meola ci stupirà con la musica fusion e la voce della pluripremiata Simona Molinari ci accompagnerà in un viaggio musicale tra emozioni e sentimenti. Poche parole bastano a presentare la fisarmonica di Richard Galliano e il suo magico Piazzolla, così come per il duo pianoforte e fisarmonica di Danilo Rea e Luciano Biondini. Avremo poi la chiusura del Festival in grande stile col mitico Stefano Bollani e il suo Piano SoloTour 2025. Un cartellone, quindi, all’insegna dell’Amore per la buona musica, così come ci ha insegnato il nostro fondatore, il Maestro Corrado Galzio, che amava tanto l’arte quanto la splendida città di Noto”.