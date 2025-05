I Beddi svaligiano la Banca Sicilia Mon Amour e lanciano Fuoco alla polvere

Condividi questo articolo?

Il 13 maggio esce in formato fisico e digitale “Fuoco alla polvere”, il nuovo attesissimo album de I Beddi, gruppo simbolo della scena pop/folk siciliana contemporanea.

Dieci tracce che uniscono tradizione e contemporaneità, prosa e poesia, racconto e provocazione: una fusione travolgente di suoni tradizionali e arrangiamenti moderni, teatralità e impegno sociale, in un continuo gioco tra leggerezza e impegno sociale.

Prodotto per Mhodì Music Company, l’album rientra nel progetto Comusì – Coesione Musicale Siciliana, nato per valorizzare l’identità sonora e culturale della Sicilia attraverso le sue espressioni più autentiche.

A presentare l’album è il singolo “Sicilia mon amour”, che vede la partecipazione di Mario Incudine e Antonio Vasta, due nomi di rilievo della musica etno-popolare italiana. Il brano è una dichiarazione d’amore poetica, nostalgica e a tratti anche malinconica alla Sicilia terra di immensa bellezza, di intrecci di lingue e culture.

Il videoclip ufficiale, volutamente non didascalico è un racconto surreale: una rapina all’interno della fittizia “Banca Sicilia Mon Amour” che rappresenta la Sicilia, una terra che viene spesso trattata come una banca da derubare invece che come un bene comune da proteggere.

A dar voce e volto alla campagna social sono gli attori della Nuova Compagnia Sipario di Turi e Federica Amore, storica realtà teatrale siciliana, da anni punto di riferimento del teatro popolare. Per l’occasione, hanno interpretato una serie di spot originali per i social: brevi sketch teatrali surreali e ironici, che rileggono in chiave comica alcuni temi legati al mondo dei servizi bancari. Con uno stile visivo forte, ricco di riferimenti culturali e satira sociale, questi contenuti hanno rapidamente catturato l’attenzione del pubblico online, diventando virali nei giorni che precedono l’uscita dell’album.