Giovedì 22 maggio il Bar Pickwick a Palermo, la presentazione del libro di Giuliana Sorci “Server ribelli”

Condividi questo articolo?

Giovedì 22 maggio a partire dalle 18,30 si terrà presso il Bar Pickwick di via A. Paternostro 49 a Palermo, la presentazione del libro di Giuliana Sorci “Server ribelli : R-esistenza digitale e hacktivismo nel Fediverso in Italia” edito da Meltemi.

A discutere con l’autrice ci saranno Davide Ficarra, Cage hackktivista e programmatore informatico del Palug (Palermo Linux group) e Luisa Cassarà.

Il saggio ricostruisce la genealogia dell’attivismo digitale in Italia per analizzare le trasformazioni che hanno interessato il cyberspazio e la scena hacker negli ultimi trent’anni. L’obiettivo è quello di disegnare una nuova geografia dell’hacktivismo italiano – quale sintesi delle pratiche hacker e dell’attivismo politico – partendo dalla creazione dei primi hacklab presenti nei centri sociali, passando per gli hackmeeting degli anni ’90, fino alla nascita dei nuovi collettivi hacker e dell’istanza Mastodon.bida.im di Bologna.

Giuliana Sorci è post-doc research fellow presso l’Università di Siena. Dal 2016 al 2019 è stata dottoranda in Scienze politiche presso l’Università di Catania, periodo durante il quale si è interessata alla comunicazione politica dei movimenti sociali e dei conflitti territoriali italiani. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo I Social Network. Nuovi sistemi di sorveglianza e controllo sociale (2015).

Pubblicità