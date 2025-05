Giarre: giornata di sensibilizzazione dal titolo “L’ I.i.s Leonardo si illumina di giallo…”

Condividi questo articolo?

Fare prevenzione e creare consapevolezza è stato questo l’obiettivo alla base della giornata di sensibilizzazione sull’endometriosi, dal titolo “L’ I.i.s Leonardo si illumina di giallo…facciamo luce sull’ endometriosi”, organizzata dall’ associazione “Rinascendo” in tandem con il liceo “Leonardo” ed ospitato presso l’aula magna dell’istituto giarrese. L’ incontro era riservato agli studenti della curvatura biomedica.

Professionisti, esperti e specialisti, hanno fatto chiarezza su una malattia, che sebbene sia abbastanza diffusa sia poco conosciuta. L’occasione è stata propizia per sensibilizzare la comunità scolastica sulla diffusione e sull’impatto di una malattia che, in Italia, colpisce più di 1.800.000 donne in età riproduttiva, con un notevole impatto sulla qualità della vita, sia per l’aspetto sintomatologico, sia per le potenziali ricadute sulla capacità riproduttiva: si stima che tra il 30-40% delle donne che soffrono di endometriosi possa riscontrare problemi di fertilità o sub fertilità. In Italia sono almeno 3 milioni i casi di diagnosi conclamata, e sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire.

Il dirigente scolastico, dottoressa Tiziana D’ Anna, da subito favorevole alla giornata di sensibilizzazione sull’ endometriosi, ha rimarcato l’importanza dell’informazione sulla patologia, che è fondamentale per una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo, che possono migliorare la qualità della vita e prevenire l’infertilità. La presidente di Rinascendo Odv e della Casa del sollievo, la dottoressa Angela Leonardi, ha aggiunto, inoltre, che una maggiore consapevolezza della malattia aiuti a ridurre il ritardo diagnostico, che spesso può arrivare a diversi anni e a ridurre il rischio di complicazioni.

Pubblicità

Si sono alternate, al microfono della giornalista Patrizia Tirendi, che ha moderato l’ incontro, con le loro specifiche relazioni, la ginecologa, dottoressa Serafina Strano, che ha parlato di cos’è l’ endometriosi, della diagnosi e della cura, la nutrizionista biologa, dottoressa Martina Scarpignato, che ha posto l’ attenzione sull’ importanza della corretta alimentazione ed una sana nutrizione, associata ad un corretto stile di vita; l’avvocata Simona Scardaci che si è soffermata sull’ aspetto legale ed il sostegno alle donne affette da questa patologia e la stessa Angela Leonardi, dottoressa in scienze psicologiche, che ha affrontato il tema dell’ “endometriosi e salute mentale affrontare le sfide”. La manifestazione in questione ha visto inoltre l’esibizione del soprano violinista Sarah Ricca, che ha inframezzato, in canto ed in musica, gli interventi delle relatrici e le toccanti testimonianze di donne affette da endometriosi.