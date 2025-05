Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza: il duo pianistico siciliano una tournée internazionale.

Condividi questo articolo?

Due eccellenze del pianismo siciliano, i maestri Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, entrambi titolari presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, si uniscono in una prestigiosa collaborazione artistica per pianoforte portando la loro arte in prestigiose sale da concerto in Europa, Asia e America. Il duo, nato da una lunga esperienza didattica e musicale condivisa, si distingue per l’approfondimento del repertorio pianistico cameristico e sinfonico, con un’attenzione particolare alla letteratura per duo pianistico. Il programma artistico, che si concentra su pagine di grande fascino e complessità, prevede esecuzioni di opere di Schubert, Ravel (nel quadro delle celebrazioni internazionali dedicate al compositore francese), e di Francis Poulenc, con il celebre Concerto per due pianoforti e orchestra. Le esecuzioni includeranno anche prime assolute, affiancate da attività didattiche e di alta formazione con masterclass internazionali sull’interpretazione pianistica per duo e a quattro mani.

IL CALENDARIO DELLA TOURNÉE

Dal 4 al 10 maggio Pappalardo Fiumara e Potenza saranno ospiti Erasmus presso l’Accademia Internazionale di Kaunas in Lituania. Il 19 maggio il duo farà tappa nella Sala del Rettorato dell’Università di Messina, con un programma interamente dedicato a Schubert. Il 9 e il 10 giugno i due artisti si esibiranno nella storica Cattedrale di Liegi in Belgio, in occasione della stagione di Musica Barocca Internazionale, promossa dal Governo belga. In autunno, poi, i due artisti si esibiranno presso l’Accademia Internazionale di Zagabria e in altri importanti centri musicali in Europa e, oltreoceano, nella prestigiosa Carnegie Hall di New York e in tournée in Giappone.

I PROTAGONISTI

Gianfranco Pappalardo Fiumara, pianista di fama internazionale, noto per le sue interpretazioni bachiane, si è diplomato a soli 17 anni al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti, lode e menzione. Interprete tra i più apprezzati della musica di J.S. Bach, si è perfezionato con Rosalyn Tureck e ha tenuto più di 1000 concerti in tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala, dalla Sala Verdi al Rudolfinum di Praga, esibendosi con orchestre di primo piano e direttori come Renzetti, Kalmar, Gelmetti, Batiz, Buiùc. Ha inciso per PanaMusic, Bongiovanni e Classic Voice, ed è stato ospite della Cappella Paolina del Quirinale, con concerti trasmessi da RAI Radio 3. È titolare di cattedra al Conservatorio “Scarlatti” di Palermo, dove è anche coordinatore artistico.

Giulio Potenza, vincitore del prestigioso Hannah Brooke Prize del Trinity Laban Conservatoire di Londra, si è esibito nelle maggiori sale del mondo: Carnegie Hall, Musikverein di Vienna, St. Martin-in-the-Fields, Grieg Hallen di Bergen, Palermo Classica, Bangkok Piano Festival, Martha Argerich Project di Lugano. Ha collaborato con artisti come Daniel Rivera, Alessandro Cirrito, Anton Niculescu, Gabriele Baldocci e Desiree Rancatore, e ha suonato con importanti orchestre in Italia, Inghilterra e Stati Uniti. Attivo anche in ambito discografico, ha inciso per Velut Luna, Da Vinci Classics e BAM International. È attualmente docente presso il Conservatorio di Palermo e direttore artistico del Windsor International Piano Competition.

Nella foto, Gianfranco Pappalardo Fiumara