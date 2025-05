Gaza, esercito Israele avvia ampia offensiva di terra nel nord e sud

Condividi questo articolo?

Netanyahu: “Obiettivo sconfitta Hamas e liberazione ostaggi”. Raid israeliani sulla Striscia: 81 morti. Media: “Trovato corpo Muhammad Sinwar a Gaza”

L’esercito israeliano ha annunciato l’inizio di un’offensiva di terra su ampia scala nella parte settentrionale e in quella meridionale della Striscia di Gaza. A riferirne è Ha’aretz.

In un video diffuso sul suo account X, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lodato l’avvio dell’offensiva, sottolineando come l’operazione abbia un duplice obiettivo: sconfiggere Hamas e assicurare la liberazione degli ostaggi. “Abbiamo lanciato una campagna massiccia contro Hamas… le forze Idf stanno avanzando con forza nella Striscia di Gaza con un duplice scopo: la sconfitta di Hamas e il rilascio dei nostri ostaggi – due obiettivi intrecciati, che raggiungeremo entrambi”, ha dichiarato Netanyahu.

Pubblicità

Il premier ha risposto anche alle critiche mediatiche che metterebbero in dubbio la possibilità di una vittoria, invitando a superare queste narrazioni: “Ho sentito ancora i media ripetere la loro vecchia linea – ‘Non si può vincere’. Devono smettere. Non abbiamo forse ottenuto vittorie contro Hezbollah? Non abbiamo sconfitto Assad in altri teatri di guerra?”. Ha però riconosciuto che le sfide rimangono “grandi”, con la presenza di Iran e Hamas ancora da affrontare, ma ha assicurato che la vittoria sarà completa, compresa la liberazione di tutti gli ostaggi.

Raid israeliani sulla Striscia: 81 morti

In mattinata la Difesa civile dell’enclave palestinese aveva denunciato la morte di 81 persone, “di cui molti bambini”, nei raid israeliani. Il portavoce dell’organizzazione di primo soccorso, Mahmoud Bassal, ha parlato di “martiri negli attacchi israeliani dopo la mezzanotte e all’alba in diverse zone della Striscia”.

Intanto al Arabiya conferma la morte del fratello del leader di Hamas Yahia Sinwar, vittima di un raid israeliano condotto nei giorni scorsi contro la Striscia di Gaza. L’emittente cita sue fonti secondo cui il corpo di Muhammad Sinwar e di dieci dei suoi collaboratori è stato trovato all’interno di un tunnel a Khan Yunis. Morto anche Mohammed Shabana, comandante della Brigata Rafah di Hamas.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato di aver effettuato un attacco contro l’ospedale europeo di Khan Younis, che aveva come bersaglio “terroristi di Hamas in un centro di comando e controllo” posto nelle infrastrutture sotterranee sotto la struttura sanitaria. Nel comunicato l’Idf non nomina l’obiettivo dell’attacco sferrato martedì sera, identificato invece da un alto funzionario israeliano e due fonti a conoscenza della vicenda, citate dalla Cnn, come Muhammad Sinwar, fratello di Yahya Sinwar, e suo successore alla guida di Hamas, di cui è diventato leader de facto dopo la sua uccisione a ottobre.

Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento, Zakaria Sinwar è, invece, vivo, professore di Storia Moderna e Contemporanea all’Università Islamica di Gaza e fratello di Yahya e Muhammad Sinwar, non è rimasto ucciso la notte scorsa nel raid a Nuseirat, nella parte centrale della Striscia. Stando al media arabo ‘Roya News’ Sinwar è in terapia intensiva in condizioni critiche. Inizialmente era stato portato all’obitorio, dove si sono accorti che era in vita. Sono invece rimasti uccisi tre dei suoi figli.

Sinwar lavorava come docente presso l’Università Islamica di Gaza. La notizia è circolata poco dopo che un’agenzia di stampa saudita aveva riferito che il corpo di Muhammad Sinwar è stato trovato in un tunnel di Khan Yunis, colpito dai raid aerei israeliani la scorsa settimana.

Casa Bianca: falsa la notizia di Vance in Israele

La Casa Bianca smentisce la notizia di un’emittente israeliana secondo cui il vice presidente americano Jd Vance sarà martedì in visita in Israele, a conclusione della sua visita a Roma. “Le notizie riportate dai media secondo cui il vicepresidente visiterà Israele sono false – ha fatto sapere una fonte della Casa Bianca – Sebbene i servizi segreti si siano impegnati in una pianificazione di emergenza per l’aggiunta di diversi Paesi potenziali, non sono state decise ulteriori visite e i vincoli logistici hanno impedito un’estensione del viaggio oltre Roma”. Vance “tornerà a Washington lunedì”, conclude la fonte.

Missili Houthi contro aeroporto Tel Aviv

Gli Houthi hanno rivendicato oggi il lancio di due missili contro l’aeroporto di Tel Aviv, dopo che le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere di averne intercettato uno lanciato dalla penisola arabica. Il portavoce del gruppo filoiraniano yemenita, Yahya Saree, ha sostenuto che i militanti hanno lanciato “due missili balistici” contro l’aeroporto Ben Gurion e ha promesso che gli attacchi continueranno fino a quando “non sarà rimosso l’assedio” a Gaza.