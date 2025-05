Gal Aci Avviso pubblico di operatori turistici e aziende nel portale Discovering Rural Sicily

Condividi questo articolo?

Il GAL Terre di Aci, nell’ambito del progetto regionale Discovering Rural Sicily cofinanziato dal PSR Sicilia 2014-2022, sottomisura 19.3 intende promuovere e valorizzare l’offerta turistica integrata. A tal fine invita le imprese e gli operatori turistici a manifestare il proprio interesse per cogliere l’opportunità gratuita di ottenere visibilità dalle azioni di comunicazione e promozione locale, regionale e nazionale previste dal progetto.

Gli interessati potranno essere innanzitutto inseriti gratuitamente, per la sezione intestata al GAL Terre di Aci, con una scheda dedicata alla propria attività, nel portale ufficiale del progetto, ruralsicily.com, che lega i diversi volti della Sicilia, dal Belice fino alla Timpa, passando ai campanili delle Aci per scoprire le terre del Barocco, del nisseno e i peloritani.

Potranno quindi fruire di promozione e visibilità, suggerendo la redazione di contenuti promozionali, fornendo informazioni, immagini e suggestioni utili alla stesura di articoli, rubriche, itinerari ed esperienze a taglio narrativo, ed essere potenzialmente coinvolti in azioni di incoming, educational tour e campagne di promozione digital legate al progetto. Possono partecipare strutture ricettive (hotel, B&B, agriturismi, case vacanza), agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche, accompagnatori naturalistici, guide AIGAE, aziende vitivinicole e agroalimentari con offerta turistica, fornitori di esperienze outdoor, sportive, culturali, gastronomiche o artigianali, bar storici o artigianali. L’avviso per la manifestazione di interesse è pubblicato sul portale Galterrediaci.com: basta compilare e inviare l’apposita semplice scheda di adesione pubblicata, da restituire entro e non oltre il 10 giugno 2025 all’indirizzo email galterrediaciscarl@gmail.com, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse – Progetto DRS”.

Finanziato dal Dipartimento regionale siciliano dell’agricoltura, Discovering Rural Sicily offre un percorso non solo digitale, ma realistico ed esperienziale, per un turismo sostenibile che esalti beni culturali e filiere produttive. Su ruralsicily.com, turisti e operatori del settore hanno già a disposizione alcune informazioni su itinerari rurali e percorsi da non perdere. In futuro si implementeranno suggerimenti di viaggio sempre più approfonditi, come le esperienze da vivere, l’accessibilità dei luoghi o consigli su dove fermarsi a mangiare o dormire. Si potranno integrare dei veri e propri pacchetti “pre-confezionati” affidati a tour operator specifici. Nei prossimi mesi saranno varati “viaggi-prova” per testare i percorsi e far conoscere, ad alcuni selezionati tour

operator, giornalisti e influencer, le potenzialità dei pacchetti.

Le promozioni televisive grazie a Discovering Rural Sicily

Il progetto consentirà visibilità televisiva nazionale rispetto ai percorsi realizzati per la promozione del territorio. In questo senso, La7 ha già inserito nella trasmissione “L’ingrediente perfetto, a tu per tu con la Sicilia”, condotto da Mariagrazia Cucinotta, alcune tipicità ed eccellenze della Sicilia, rispettivamente, il 29 marzo una puntata dedicata anche ad Acireale e al Limone dell’Etna IGP, mentre il 5 aprile un’altra dedicata ad Aci Sant’Antonio e al cavolo trunzo di Aci. Sempre grazie al progetto, lo scorso 24 maggio, invece, il cuore antico delle Aci è andato in onda per la trasmissione “I viaggi del cuore” su canale 5, alla scoperta dell’“itinerario del mercante e del pellegrino” tra Aci Catena e Valverde.