Gaggi: riqualificazione della viabilità del comprensorio dell’Alcantara

A breve altri interventi anche sulle strade provinciali 1 e 2

La Città Metropolitana di Messina prosegue nel suo impegno volto a garantire la sicurezza e la corretta manutenzione delle arterie stradali provinciali del territorio, attraverso interventi programmati e tempestivi lungo le vie di propria competenza.

In tal senso, alla presenza del Direttore generale di Palazzo dei Leoni, Giuseppe Campagna, del Sindaco Giuseppe Cundari, di alcuni assessori della Giunta locale e del Responsabile del Servizio Viabilità zona omogenea Jonica-Alcantara, è stato dato avvio a Gaggi ai lavori di rifacimento del manto bituminoso della strada provinciale 8.

Gli interventi odierni si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione infrastrutturale che interesserà a breve anche le strade provinciali 1 e 2, nel comprensorio alcantarino.

Queste ultime due arterie rivestono un ruolo strategico, poiché collegano la zona jonica messinese con il comprensorio della provincia di Catania, favorendo così la mobilità e lo sviluppo economico tra le aree interessate.

Il Sindaco Cundari ha espresso il suo apprezzamento, ringraziando la Città Metropolitana di Messina per l’impegno profuso nell’avvio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della strada provinciale nel territorio di Gaggi, un’arteria di vitale importanza per tutta la comunità.

“La pianificazione di interventi – ha sottolineato il Direttore generale Giuseppe Campagna – rappresenta il risultato di un impegno assunto dall’amministrazione Basile, che ha posto questa priorità come obiettivo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio e il miglioramento infrastrutturale delle aree interne”.