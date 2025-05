Frazione Nunziata di Mascali. Visite guidate alla Nunziatella sinergia con il Servizio Civile Nazionale

Condividi questo articolo?

Un’importante sinergia illuminerà lo straordinario patrimonio storico e culturale custodito nella frazione Nunziata di Mascali. Grazie alla collaborazione tra la parrocchia di Santa Maria dell’Itria, il Comune di Mascali, il Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci e i volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Mascali, sarà possibile scoprire la suggestiva chiesa medievale della Nunziatella e l’antichissima basilica paleocristiana.

L’iniziativa, che mira a valorizzare e rendere accessibile questo inestimabile patrimonio, realizzata in collaborazione dell’Associazione Mascali 1928, Associazione Archeoclub sezione Ionico etnea e Lions club Kallipolis etneo, prevede visite guidate gratuite che si terranno la prima e la terza domenica di ogni mese, dalle 9:30 alle 12:30. Un’occasione imperdibile per immergersi nella storia e nell’arte di questi luoghi sacri, guidati dalla passione e dalla conoscenza dei volontari. Questi ultimi hanno infatti preliminarmente partecipato a delle giornate di formazione con il coordinamento dell’arch.Santa Sorbello e della storica dell’arte Carmela Cappa.

La chiesa medievale della Nunziatella rappresenta un pregevole esempio di architettura religiosa del suo tempo, con elementi stilistici che narrano secoli di storia e devozione. Accanto ad essa, la basilica paleocristiana affonda le sue radici in un’epoca ancora più remota, testimoniando la presenza di una comunità cristiana fin dai primi secoli.

La vicesindaco di Mascali, Veronica Musumeci, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa: “Siamo entusiasti di questa sinergia che permette di aprire le porte di questi gioielli del nostro territorio. La passione dei volontari della parrocchia e del Servizio Civile sarà fondamentale per trasmettere ai visitatori la ricchezza storica e spirituale di questi luoghi. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità unica per conoscere un pezzo importante della nostra identità culturale.”

Le visite guidate rappresentano un’opportunità preziosa non solo per i residenti ma anche per i turisti desiderosi di scoprire le gemme nascoste della Sicilia orientale. Un viaggio nel tempo, alla scoperta di testimonianze di fede e arte che hanno attraversato i secoli, reso possibile dalla dedizione di chi ama e valorizza il proprio territorio.