Fiat Punto sfonda portone a Partinico, due giovani morti

Cristian Abbate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21 anni sono le vittime di un tragico incidente stradale che si è verificato a Partinico lungo la SS 186 intorno alle tre della notte scorsa.

I due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Punto che per cause in corso di accertamento è sbandata finendo per sfondare un portone/saracinesca in ferro. L’auto è entrata, distrutta, nel garage e all’arrivo dei soccorritori del 118 i due giovani erano in gravissime condizioni, trasportati d’urgenza in pronto soccorso sono deceduti poco dopo. Tensioni in pronto soccorso con alcuni parenti che avrebbero anche danneggiato arredi ospedalieri. Sull’incidente indaga la Polizia Municipale.