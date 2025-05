È online il videoclip di “BLU”, nuovo brano della cantante italo-americana Sissy.

Condividi questo articolo?

Oggi esce il videoclip di “Blue” (MANŨ Records), il nuovo progetto discografico di Sissy, cantante, compositrice e arrangiatrice di origini siciliane. Per tanti anni ha vissuto in U.S.A., è docente di canto jazz e contemporaneo al rinomato Berklee College of Music di Boston, ha conquistato la critica americana – che ha definito il suo stile artistico innovativo con il termine “Sicilian Jazz” – e il suo album “Terra” (2021) è entrato in ballottaggio per 4 nominations ai GRAMMY® Awards:

Con questo pezzo, che racconta del coraggio di fare certe scelte, difficili, “folli” e contro ogni aspettativa, Sissy, dopo mezza vita vissuta in America (ha la doppia cittadinanza) e aver portato la Sicilia in America attraverso il suo jazz, vuole portare un po’ di America in Italia con una svolta artistica che fa spazio al rock e al blues, suo primo “amore” da quanto a 18 anni la chiamavano “la voce nera, la voce blues“.

Il brano nasce da una esperienza personale della cantante, volutamente non esplicita, perchè la sua volontà è che ognuno possa rivedere la propria storia, la propria scelta “folle”: “BLU parla di quell’esatto momento – racconta l’artista – in cui poi ti guardi allo specchio e nel turbine di tutto questo cambiamento che hai attuato ti fermi un attimo e ti chiedi: “ma cosa sto facendo?” E mentre ti vengono in testa mille dubbi, incertezze, e tutta la convinzione che avevi comincia a vacillare, ti rendi conto di essere completamente fuori di testa e di avere ugualmente il coraggio e soprattutto l’incoscienza di farlo davvero. Quel momento in cui si lascia andare qualcosa, una persona, una situazione, una parte di sè, per lanciarsi nel proprio mondo Blu e ricominciare da sè.

Un cambiamento che è il naturale sfogo di un percorso artistico ad altissimi livelli: “da bambina ho iniziato proprio con il blues, il soul e il rock, erano la colonna sonora di tutte le sfide della mia vita – prosegue -. Poi è entrato il jazz e a 20 anni sono andata in America per studiare ed esplorare questo genere e immergermi completamente nella cultura afroamericana. Adesso, alla soglia dei 40 anni, ho attraversato una fase molto delicata, con dei cambiamenti di vita molto forti. Ed esattamente come quando ero adolescente ho ripreso ad ascoltare molto rock e blues per avere la grinta extra di cui avevo bisogno in questa fase. E così facendo, è arrivata prepotentemente la voglia di scrivere questa musica, e soprattutto di cantarla forte insieme al mio pubblico. Da qui la scelta di scrivere questo nuovo progetto, Rock, Blues e prevalentemente in italiano, che non metterà da parte il mondo del jazz dal quale provengo. In questo nuovo progetto ci sarà tutta me stessa a 360 gradi, dalla Sicilia all’America, e dall’America all’Italia.”

Il brano, scritto da Sissy, è stato prodotto artisticamente e arrangiato da Pierpaolo Latina. L’artista (voce e cori) è stata affiancata da Gianpaolo Lombardo alla batteria; Antonio Moscato al basso; Osvaldo Lo Iacono alle chitarre; Pierpaolo Latina al piano, hammond e programmazione; Giuseppe Spampinato alla tromba; Fabio Tiralongo al sax; Nando Sorbello al trombone; Teresa Raneri e Esmeralda Pennisi ai cori. Rec e mix a cura di Pierpaolo Latina al Lexy Records (Catania-Solarino), il mastering è di Bernie Andrea Debernardi al Eleven mastering (Busto Arsizio).

Il videoclip è prodotto dalla 095mm e la regia e il montaggio sono di Alessandro Marinaro e la fotografia di Fino La Leggia.