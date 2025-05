Due motociclisti morti in poche ore nel catanese, un terzo gravissimo

Condividi questo articolo?

Giornata tragica quella del 5 maggio sulle strade del catanese. Nel pomeriggio infatti un motociclista 43enne di Catania, in zona Trepunti di Giarre, si è scontrato contro un’autocisterna in manovra perdendo la vita. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dai soccorritori del 118 che dopo parecchi tentativi di rianimazione hanno dovuto accertare il decesso dell’uomo.

Un altro gravissimo scontro, in questo caso fra due moto, si è verificato in serata a Catania in via Due Obelischi a Barriera del Bosco. Uno dei due motociclisti, un 32 enne, è morto sul colpo mentre il secondo motociclista coinvolto, un uomo di 43 anni, è ricoverato in condizioni gravissime presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro, dopo esser stato operato d’urgenza. Smentita la notizia, che si era inizialmente diffusa, di un suo decesso durante la notte. Pare, ma non ci sono conferme al momento, che entrambi non indossassero il casco.