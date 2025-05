Dipendente di un noto bar catanese ucciso da parcheggiatore abusivo

Condividi questo articolo?

Una banale lite forse all’origine dell’omicidio avvenuto nel pomeriggio di Santo Re, 30 anni, padre di una bambina di pochi mesi.

Santo Re, dipendente del noto bar Quaranta a Ognina è stato ucciso con diverse coltellate sferrate da un parcheggiatore abusivo, John Obama, di circa 40 anni, originario dello Zimbabwe che solitamente vessava gli automobilisti in piazza Mancini Battaglia. L’omicidio è accaduto poco dopo le 15 quando un diverbio fra i due, per motivi ancora da chiarire, è degenerato.

La vittima è stata colpita improvvisamente, davanti all’ingresso del locale porticciolo, da diverse coltellate che lo hanno attinto alle braccia, al torace e all’addome. Ha cercato, gravemente ferito, di rifugiarsi proprio all’interno del bar Quaranta dove lavorava per chiedere aiuto. Immediatamente soccorso è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale Cannizzaro dove però sarebbe giunto già cadavere. Intanto l’aggressore avrebbe provato a darsi alla fuga ma è stato rintracciato in pochi minuti dalle numerose volanti della Polizia accorse sul posto e arrestato in flagranza di reato.

L’assassino è un uomo senza permesso di soggiorno che già più volte in passato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Una volta proprio nella stessa piazza Mancini Battaglia quando a seguito di un controllo della Polizia Municipale aveva aggredito e ferito due agenti.