“DESERTI ABITATI”, il nuovo singolo dell’eclettica cantautrice CHARLOTTE CARDINALE.

“Deserti abitati” (Nicotina Dischi / Ada Music) racconta un momento di disagio interiore, in cui chi ha perso fiducia nel futuro cerca sollievo in distrazioni effimere. Eppure, in questo smarrimento, resta vivo il desiderio di donarsi, di accogliere il dolore altrui e di condividere il proprio. Anche nel caos, sopravvive la voglia di restare vicini e presenti. In questo viaggio, la fragilità non è una sconfitta, ma una soglia che, pur causando dolore, apre lo sguardo a nuove opportunità.

«Deserti Abitati è il mio nuovo singolo, una ballata intensa e intima che ho scritto esattamente un anno fa – racconta Charlotte. Come ogni dono prezioso, ha avuto bisogno di tempo, dedizione e cura. L’ho nutrito con pazienza, modellato con sensibilità, e arricchito grazie all’esperienza di chi ha saputo accompagnarmi nel renderlo vivo. Solo ora sento che è pronto per incontrare il mondo. Questa canzone nasce da un luogo profondo, autentico, e oggi si apre a chi l’ascolta con la delicatezza di qualcosa di vero, lasciandosi sorprendere dal suo stesso impatto. Parla di speranza smarrita di fronte ai conflitti senza fine nel mondo, di fragilità che si mostra senza paura, ma anche di forza silenziosa. È il suono di una bandiera bianca che sventola nel vuoto di un deserto… chiedendo ascolto, senza mai urlare.»

Il brano è stato prodotto da Mattia Cominotto, fondatore del Greenfog studio. Ha lavorato con numerosi artisti sia come fonico che, come produttore artistico (Tre allegri ragazzi morti, Meganoidi, Punkreas, Od Fulmine, Numero 6, En Roco, Progetto Panico, Notte dei lunghi coltelli, Isaak e molti altri artisti). Chitarrista e autore dei Meganoidi con cui ha ottenuto un disco d’oro.

CHARLOTTE CARDINALE è una cantautrice e produttrice siciliana che attualmente vive a Malta. Inizia a cantare già da bambina, frequenta il conservatorio di Palermo e a 19 anni si trasferisce a Roma. Sperimentatrice instancabile di mode, passatempi e di musica, Charlotte ha già calcato diversi palchi, tra cui quello del Teatro di Taormina e dell’Auditorium Parco della Musica. Ha partecipato a diversi festival ed è stata finalista per Music for Change 2024. A maggio 2024 è uscito il suo primo EP “Intenzioni Migliori”, per Nicotina Dischi/Ada Music.