Dalla Liguria alla Sicilia, l’artista Rudy Mascheretti con la sua personale allo spazio “Experience”

Condividi questo articolo?

“Al ritmo di Rudy” è il titolo della mostra, a cura dello storico e critico d’arte Leonarda Zappulla, in programma a Palermo negli spazi espositivi di “Experience”, in via delle Croci 16 dal 24 al 31 maggio.

Una collezione di ventidue opere di Rudy Mascheretti, artista eclettico e poliedrico che dalla Liguria approda alla Sicilia: una perfetta fusione di colori e paesaggi uniti dalle onde impetuose e travolgenti del mare, simbolo della forza primordiale.

Le sue inconfondibili ballerine esprimono una leggerezza composta e sono colte in posa, sospese tra il dinamismo e la grazia.

La forza espressiva incrocia l’armonia formale, restituendo un universo visivo in cui gesto, colore e ritmo si fondo in un’unica vibrante partitura.

Una forte espressione ligure in terra siciliana, che colpisce l’osservatore per il gesto pittorico che, in ogni tela, esplode da un nucleo irradiante energia fino ai margini della composizione, conferendo potenza e lirismo con magistrale equilibrio a ogni opera.

Le gentili cromie, stese per pennellate rapide, istintive, a tratti convulse, rivelano una cifra stilistica inconfondibile, sospesa tra il vigore dell’Espressionismo astratto e l’eleganza della scuola francese del secondo Novecento.

Una serie inedita omaggio alla terra siciliana e alle sue profonde suggestioni che si sposano perfettamente con l’armonia della sua amata Liguria.