Conclusa la 15ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni a San Vito lo Capo

Si è chiusa la quindicesima edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni “Emozioni a naso in su!” che per cinque giorni ha trasformato il cielo della località trapanese in una tela vivente, dipinta dai colori sgargianti e dalle forme fantastiche di centinaia di aquiloni che hanno danzato nel vento mediterraneo.

Il momento più significativo della manifestazione si è tenuto venerdì 23 maggio alle ore 17:58, durante la commemorazione dell’Anniversario della Strage di Capaci. In un silenzio carico di emozione, centinaia di aquiloni bianchi si sono alzati nel cielo insieme ad aquiloni ritraenti i volti di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le vittime delle mafie. La lettura di brani tratti dagli scritti del magistrato ha trasformato questo momento in un forte messaggio di legalità per le future generazioni.

Particolare rilevanza ha assunto il progetto “L’inclusione prende il volo”, giunto alla sua seconda edizione e promosso dalla CTA (Comunità Terapeutica Assistita) di Calatafimi della società Sentiero per la Vita. L’iniziativa ha visto gli ospiti della comunità terapeutica apprendere le tecniche di realizzazione degli aquiloni per poi diventare a loro volta istruttori degli alunni delle quarte classi delle scuole aderenti. Come simbolo di questa integrazione è stato realizzato un aquilone decorato con le impronte di tutti i partecipanti.

Il volo notturno di sabato sera ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi: aquiloni illuminati da led multicolori hanno creato geometrie luminose nel cielo stellato, accompagnati da una colonna sonora che ha incantato il pubblico presente sulla spiaggia.

I laboratori didattici hanno registrato la partecipazione di numerosi bambini che hanno creato e decorato i propri aquiloni personalizzati, mentre gli spettacoli serali – dal musical “La Sirenetta” alla favola musicale “Gli Aristogatti” – hanno intrattenuto un pubblico di tutte le età in Piazza Santuario.

L’ottavo Raduno Poetico “Isola di Favignana” ha celebrato la letteratura con la cerimonia di consegna del Premio letterario “Fratelli Giangrasso” 2025.

Il contest “Diploma Festival Internazionale degli Aquiloni”, promosso dall’Associazione Radioamatori sezione “Nunzio Nasi” di Trapani, ha registrato ben 2024 collegamenti effettuati da radioamatori di tutto il mondo. L’iniziativa ha offerto a operatori radioamatoriali e appassionati di radioascolto l’opportunità di collegarsi con diverse stazioni e condividere l’entusiasmo per la radio, creando una rete di comunicazione internazionale durante i giorni del festival.

Il Festival Internazionale degli Aquiloni ha promosso attivamente la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente, incoraggiando a vivere cinque giorni immersi nella natura, lontani dai dispositivi elettronici e in sintonia con i ritmi naturali del vento e del mare.

