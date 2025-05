Con Palazzolo Acreide cresce la rete degli Unesco “Visitor Center” delle Città Tardo Barocche del Val di Noto

Condividi questo articolo?

Dopo Militello in Val di Catania, la rete dei Visitor Center del Sito Unesco Le Città Tardo Barocche del Val di Noto apre la seconda sede a Palazzolo Acreide. Adottando lo stesso concept di allestimento, anche le altre città che fanno parte del Sito si doteranno di analoga struttura, come previsto dal Piano di Gestione aggiornato nel 2020 e come fortemente voluto dalle stesse amministrazioni, in modo da creare una rete coerente e riconoscibile.

Affollata inaugurazione oggi alla presenza, insieme al Sindaco di Palazzolo Salvatore Gallo e all’Assessore alla Cultura Nadia Spada, del Presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa che ha affermato: “Promuoveremo in tempi brevi azioni di coordinamento di rete per l’area vasta delle province di Siracusa e Ragusa per dare centralità al ruolo di pianificazione che le Province avevano e devono tornare ad avere. La mia presenza oggi vuole sottolineare l’importanza del lavoro che il Comune di Palazzolo Acreide e il Distretto Turistico del SudEst stanno facendo”.

La struttura di Palazzolo Acreide e quella di Militello in Val di Catania, progettate e realizzate entrambe da Civita Sicilia su incarico del Distretto Turistico del SudEst, Ente gestore del Sito Unesco Le Città Tardo Barocche del Val di Noto, sono state finanziate con fondi della Legge n. 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO”.

“Torno con grande piacere in questa bellissima città che ho spesso visitato – dichiara Renata Sansone, Amministratore Delegato di Civita Sicilia – per l’apertura del secondo dei Visitor Center che abbiamo realizzato dopo aver curato l’aggiornamento del Piano di gestione del Sito Unesco delle Città Tardo Barocche insieme a quelli degli altri due siti del SudEst della Sicilia. Sono certa che il modello allestitivo particolarmente efficace che abbiamo costruito in collaborazione con il Distretto Turistico sarà adottato anche dagli altri Comuni e costituirà un potente strumento di promozione turistica e di diffusione culturale”.

Il Tardo Barocco siciliano e le città del Val di Noto, prodotto turistico maturo e riconosciuto a livello internazionale, comprendono uno straordinario patrimonio diffuso su un territorio ampio e diversificato, che unisce una metropoli come Catania a città di piccole e medie dimensioni, che richiede nuovi ed efficaci strumenti per far crescere visitatori consapevoli. Per questo motivo si è avviato un unico progetto che presenta una serie di contenuti divulgativi mediati da differenti supporti tecnologici pensati per offrire al turista/viaggiatore un’esperienza efficace user-friendly degli aspetti culturali del sito Unesco nel suo insieme e ciascuna delle otto città che ne fanno parte.

Nel Visitor Center di Palazzolo Acreide, ospitato al piano terra del Palazzo ex Pretura, i visitatori sono accolti da una prima installazione, Tavolo touch Viaggio nelle città tardo barocche del Val di Noto, da cui si accede a contenuti, in quattro lingue, che illustrano il sito del Val di Noto nella sua interezza, il suo patrimonio culturale e una serie di itinerari per scoprirlo, nonché un approfondimento sul terremoto del 1693 e la successiva ricostruzione che ha definito il canone del tardo barocco siciliano. Monitor a parete Palazzolo in festa presenta un montaggio di contenuti video che racconta le celebrazioni in onore di San Paolo e San Sebastiano a Palazzolo Acreide, non sono solo feste religiose ma veri e propri spettacoli di arte, cultura e devozione che si rinnovano ogni anno con la stessa intensità e passione. In un altro Monitor a parete Il banchetto barocco e lo spettacolo del cibo il visitatore trova proiettata di fronte a sé la ricostruzione di una tavola imbandita per un tipico banchetto barocco. Dopo qualche istante, alcuni elementi della tavola saranno animati e ad ognuno di essi corrisponderà un approfondimento sui temi legati all’arte del banchetto, al sapore e valenza simbolica del cibo e ad alcune ricette barocche.