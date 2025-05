CIDEC e associazione culturale “Palermo Bella Époque” protagoniste della manifestazione “La splendida Mondello”. Sfilata con rievocazione storica e consegna di targhe d’eccellenza ai migliori ristoratori della borgata marinara

Condividi questo articolo?

Valorizzare il litorale di Mondello e le tipicità gastronomiche della borgata marinara che sorge sulla costa Nord Occidentale di Palermo, icona della città balneare per eccellenza.

È l’obiettivo de “La splendida Mondello”, in programma per giovedì 29 maggio alle 17:30 al lungomare di viale Regina Elena, fortemente voluta e organizzata dalla CIDEC in sinergia con l’associazione culturale “Palermo Bella Époque”, impegnata nella rievocazione del periodo storico compreso tra il 1820 e i primi del Novecento, contrassegnato dalla presenza della famiglia Florio.

La manifestazione, infatti, prevede anche una sfilata di circa trenta associati in abiti d’epoca.

“Abbiamo scelto di realizzare l’iniziativa a Mondello – spiega il presidente della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti di Palermo Salvatore Bivona – per promuovere le eccellenze che la borgata possiede: non soltanto le risorse naturali, il mare e l’ambiente ma anche il patrimonio gastronomico, punta di diamante dell’offerta culinaria in città”.

A conclusione dell’evento, il presidente consegnerà alcune targhe ai ristoratori mondelliani distintisi per la qualità del cibo e l’ospitalità insieme all’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, all’assessore al Turismo della Città di Palermo Alessandro Anello e al consigliere comunale Leopoldo Piampiano.

“Abbiamo selezionato – precisa Salvatore Bivona – le attività commerciali del settore food che svettano per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione, mantenendo inalterato il gusto delle antiche specialità marinare arricchendole con elementi e spunti creativi originali”.

“Siamo felici di condividere questa esperienza con la CIDEC – afferma Rosario Blandino, presidente di “Palermo Bella Époque” – e di portare a Mondello la nostra sfilata con la rievocazione storica”.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è far conoscere i tesori della borgata e diffondere la conoscenza della nobiltà persa nel tempo, rivitalizzando momenti storici dimenticati”.

La peculiarità dell’associazione si fonda, non a caso, sullo studio accurato dell’epoca storica da rievocare, per capirne a fondo le usanze, la moda, il trucco, le acconciature e, più in generale, tutti gli aspetti della vita quotidiana di una dama o di un cavaliere.

Patrocinata dal Comune di Palermo e dalla Camera di Commercio Palermo Enna , “La splendida Mondello” prevede la presentazione, durante la serata, della “Principessa per un giorno” della borgata costiera.