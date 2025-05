Chroma_Cetty Previtera_opening: Archeoclub d’Italia “Mario Di Benedetto” di Licodia Eubea

Condividi questo articolo?

Domenica 11 maggio 2025, alle ore 11.00, presso la Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, spazio culturale creato e gestito dall’Archeoclub d’Italia “Mario Di Benedetto” di Licodia Eubea (CT), sarà inaugurata la mostra pittorica di Cetty Previtera (Svizzera, 1976) musicata dalle composizioni di Lorenzo Lionello (Torino, 2006).

Chroma è un termine sinestetico che associa la vista all’udito. In ambito musicale la croma è ma un valore ritmico, pari a un ottavo. Il riferimento visivo è di dubbia origine. Un’ipotesi più tecnica sostiene che anticamente la cadenza venisse accentata sul pentagramma tramite il colore; una teoria più lirica sostiene invece che il ritmo conferisse «colore» alla musica.

Con la sua pennellata stratificata, guizzante e riflessiva, la pittrice Cetty Previtera, fa sì che ogni immagine appaia all’occhio come una sinfonia armoniosa, che non può essere colta con un unico sguardo. La lentezza dei tempi di asciugatura dell’olio, ricalca il ritmo del contesto paesaggistico in cui la pittrice vive e crea. Guardare un suo quadro richiede lo stesso tempo che cogliere un paesaggio, soggetto quasi esclusivo dei suoi dipinti, o ascoltare una melodia.

Il coinvolgimento di Lorenzo Lionello, sassofonista e compositore, scaturisce da tali riflessioni e dall’analogia stilistica e tematica tra i due artisti, in riferimento alla percezione e restituzione del paesaggio. “Composizione per ambienti sonori” è lo stile compositivo che Lionello sta sviluppando e che incorpora l’uso di varie altre tecniche e linguaggi compositivi esistenti, colti ed extra colti. Utilizza sia strutture classiche sia contemporanee, che non si basano esclusivamente su un singolo tema (sequenza di note e ritmi), ma piuttosto su un insieme di temi e melodie scritti in stili compositivi accostabili per assonanza e contrasto, che il musicista accosta e sovrappone, in diverse combinazioni.

Previtera costruisce ogni immagine per contrasto, accostando tra loro colori complementari che portano il paesaggio a un livello di realtà diverso da quello che ci circonda. Nella differenza, le cromie si esaltano l’un l’altra in un concerto vitale, saturo, in cui il canone classico della pittura occidentale di paesaggio viene reso personale, emotivo. L’occhio allo stesso tempo si perde nel fitto del paesaggio e si esalta nel seguire i fitti tocchi di colore.

Lionello dedica una composizione a ogni opera scelta per la mostra, seguendo l’allestimento come un percorso, scritto per quintetto di archi (violini, viola, violoncello) e pianoforte. Ogni brano sarà nominato con il titolo del dipinto cui si ispira direttamente, mescolando uno stile compositivo più classico (tonale) a diversi più contemporanei e sperimentali, alternando e sovrapponendo in vari modi due temi principali.

Il dialogo tra i due artisti smonta l’esperienza del paesaggio “da cartolina” o “da screensaver”. L’interpretazione sinestetica della mostra promuove un’interlocuzione diretta, personale e multisensoriale dell’ambiente plurale in cui siamo immersi. Di conseguenza la riflessione tocca anche il tempo che dedichiamo all’ascolto, inteso in senso lato, nel nostro quotidiano. In mostra il pubblico viene mosso a domandarsi, a partire dalla propria esperienza, se nella contemporaneità esista un tempo di risonanza della vita e quanto contribuisca alla sua qualità.

Cetty Previtera (Svizzera, 1976), vive e lavora in Sicilia. Dopo la Laurea in Scienze della Formazione e un Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali, approfondisce lo studio della pittura. Incontra i maestri Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro. Frequenta all’Accademia di Belle Arti Abadir il corso libero di Pittura. Nel 2010 è finalista del Premio Nazionale delle Arti e nello stesso anno espone alla Galleria Lo Magno di Modica, L’Unico tratto, curata da Piero Zuccaro. Con La ragazza con l’orecchino di perla di Jan Vermeer al Palazzo Fava di Bologna (2014), espone in Attorno a Vermeer. Del 2017 è la sua prima personale, Primavera, curata da Goldin alla Quam di Scicli. Segue una personale alla Carta Bianca Fine Arts (Catania), Dream Up, e una collettiva alla George Billis Gallery (New York, 2019). Espone in Attorno a Van Gogh (2021), al Centro Culturale San Gaetano di Padova, con Van Gogh e i colori della vita. Nel 2023 la seconda personale alla galleria Quam, Mi ricordo i fiori e alla Carta Bianca Fine Arts, Just Bloom (2024). Diverse le esperienze di residenza: Ritratto a mano con Jorge Peris (2018), il Simposio di Pittura (2022) a cura di Luigi Presicce alla Fondazione Lac o Le Mon, Landina (2023) a cura di Lorenza Boisi, Rammemorazioni (2024) a cura di Francesco Piazza.

Lorenzo Lionello (Torino, 2006), saxofonista e compositore, vive e lavora a Torino. Attualmente studia composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, con il Maestro Orazio Mula, e composizione e direzione d’orcestra presso l’Accademia Internazionale Tiziano Rossetti di Lugano, presso la quale ha vinto una borsa di studio (2024). Sta completando anche i suoi studi presso il Liceo Classico e Musicale Cavour di Torino dove frequenta l’ultimo anno. Ha vinto diversi premi internazionali di Composizione quali quelli promossi dal Franz Schubert Conservatorium di Vienna, dalla World Online Music Competition Organization (WOMCO) e presso la Universal Maestro Society. Tra i premi più significativi che ha ricevuto nel 2024 si ricordano: Platinum Award conseguito al Global Young musicians competition con il quartetto per sassofoni “Rapso”, lo stesso brano con cui gli è stato assegnato il primo premio e una mezione speciale in occasione della Bach International Music Competition, nonché il secondo posto alla Word Championship in Composition ed altri ancora. Attualmente in segna in alcune scuole private di musica seguendo i corsi di Sassofono, Orchestra e Teoria e Solfeggio e collabora come redattore con la casa editrice Voglino per la collana Musica Practica.