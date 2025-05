CHIUDE “NOTE IN TEATRO 2025” | A Sant’Agata Li Battiati presentazione de “La casa della gioia” di Enrico Di Mauro

Condividi questo articolo?

A Sant’Agata Li Battiati il concerto del Mauro Schiavone Trio sarà preceduto dalla presentazione de “La casa della gioia” di Enrico Di Mauro e accompagnato da una triplice mostra

Giunge al termine la rassegna “Note in Teatro 2025”, il ricco e prestigioso cartellone diretto da Antonio Petralia iniziato a febbraio, e lo fa con un trio di tutto rispetto: la formazione del pianista Mauro Schiavone porterà sul palco composizioni originali che uniscono il calore della Sicilia alle atmosfere d’oltreoceano. Sabato 31 maggio alle 21 al Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati sito in via dello Stadio, a salire sul palco insieme a Mauro Schiavone saranno Mauro Cottone (contrabbasso) e Joe Santoro (batteria). A conferma dell’attenzione a tutte le arti dell’associazione Musikante di Antonio Petralia, il concerto sarà preceduto, alle 18.30, dalla presentazione del nuovo romanzo di Enrico Di Mauro, apprezzato romanziere, intitolato “La casa della gioia”, edito da GAEditori. Converserà con l’autore lo scrittore Claudio Chillemi, con letture a cura di Gea Cutuli.

E non mancherà, come per tutti gli appuntamenti di questo “Note in teatro”, la mostra, che per l’occasione sarà triplice: alle opere delle pittrici Cinzia Castagna e Francesca Proto, si aggiungeranno le foto, scattate in questi mesi a persone del pubblico ed artisti, dal fotografo Nino Gullotti, curatore delle mostre che hanno accompagnato tutti i concerti di “Note in teatro”.

Mauro Schiavone: pianista, compositore e arrangiatore, nato nel 1975.

Precocemente inizia a suonare la chitarra, il pianoforte, il violino, a improvvisare e a comporre musica da camera e per orchestra sinfonica. All’età di undici anni inizia i suoi studi di pianoforte al Conservatorio di Palermo e a dodici accede al corso di composizione di Eliodoro Sollima presso lo stesso istituto; Nell’88 accede, per esame obbligatorio, alla categoria “autori” della S.I.A.E ed è ospite presso la trasmissione radiofonica “Incontri” della R.A.I. . Negli stessi anni, parallelamente alla musica classica, la forte passione per il jazz e il mondo della black music lo portano a suonare e a sviluppare da autodidatta questi linguaggi, intraprendendo gradualmente un’intensa attività concertistica da solista, in combo e in orchestre varie (vedi attività concertistica). Si diploma in pianoforte nel ‘95, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio di Palermo sotto la guida della professoressa Latora, allieva di Vincenzo Mannino; nel 2011 in composizione al Conservatorio di Trapani , sotto la guida del compositore milanese Sergio Lanza.

Ha ottenuto diversi premi in concorsi pianistici, tra i quali il premio speciale “Prokofiev award” all’International Piano Competition Ibla Grand Prize 1992 e i primi premi all’ “A.M.A. Calabria” edizione ’92 e al “Città di Modica” edizione ’91.

Si perfeziona seguendo delle masterclass sulla musica per pianoforte di W.A.Mozart e Claude Debussy, dirette da Eliodoro Sollima e Aldo Ciccolini.

Svolge attività concertistica come pianista solista, da camera e d’orchestra, per diverse associazioni musicali (Teatro Massimo di Palermo, O.M.C, Orchestra Sinfonica Siciliana, Zephir Ensemble etc…) affrontando un repertorio che spazia dai classici al novecento, ma sin dagli inizi le sue esperienze si muovono parallelamente dalla musica cosiddetta “colta” ad altri linguaggi musicali.

Molte sue composizioni e prime assolute sono state eseguite in Italia e all’estero da lui stesso e da vari ensemble tra cui: Guitalian Quartet, O.M.C. di Palermo, Trio Strabern, Trio chitarristico siciliano, ensemble del Sonata Islands Festival 2008, Quartetto Kromatics, ed altri.

Nel ’94, insieme al batterista e compositore G.Urso, forma il quartetto “Vinum de Cupa” con il quale ha suonato in numerosi contesti in Italia e all’estero tra cui la Radio nazionale di Budapest (Bartók Radio) e il Szàmbèk jazz Open 03 (Ungheria).

Attualmente si dedica costantemente alla composizione e all’arrangiamento per organici strumentali di vario genere ed è docente di pianoforte jazz presso il Conservatorio di Palermo.

Cinzia Castagna è una pittrice autodidatta che ha scelto l’arte come forma di ascolto profondo e libertà interiore.

Il suo cammino artistico nasce spontaneamente, da bambina, quando disegnare volti a matita era un modo per dare voce al silenzio e custodire emozioni. Senza percorsi accademici, ma con dedizione, sensibilità e uno sguardo sempre aperto sul mondo, ha coltivato nel tempo la pittura come linguaggio essenziale della sua espressione.

Da cinque anni si dedica intensamente alla ricerca pittorica, utilizzando colori acrilici dai toni intensi e vibranti, capaci di raccontare mondi interiori con forza e delicatezza. Le sue opere figurative spaziano dal paesaggio all’immagine simbolica, con una particolare attenzione alla figura femminile, spesso eco visiva della propria anima.

Un dipingere per emozionare, per risvegliare quella parte profonda e autentica che abita ognuno di noi. Le sue tele sono luoghi sospesi dove si incontrano memoria, intuizione e trasformazione.

Ha partecipato a numerose esposizioni d’arte, condividendo con il pubblico una pittura sincera, istintiva e radicata nel desiderio di connessione emotiva.

Francesca Proto, nata a Bronte (CT) nel 1976, sin da bambina mostra una naturale inclinazione per il disegno, iniziando con matita e china. Col tempo si avvicina alla pittura con il filo su stoffa, realizzando piccole personalizzazioni su abiti e accessori.

Nel 2000 evolve il suo percorso artistico, perfezionando le sue tecniche e dando vita a opere originali che la portano a partecipare a mostre e rassegne d’arte, sia collettive che personali, in Italia e all’estero.