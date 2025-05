Chef per Agrigento Eccellenze e solidarietà nella Valle dei Templi

Condividi questo articolo?

Un moto d’orgoglio che proviene direttamente dal territorio è quello da cui scaturisce Chef per Agrigento, una serata esclusiva all’insegna del gusto, della condivisione e della solidarietà, che si svolgerà lunedì 9 giugno 2025 a partire dalle 20, presso Casa Diodoros, nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento.

Nata da un’idea di Salvatore Cozzitorto, chef patron del ristorante Cozzitorto Osteria del Capitano, l’iniziativa parte dall’unione di un gruppo di chef e ristoratori agrigentini che hanno scelto di portare alla ribalta la propria città, non solo per la sua straordinaria bellezza architettonica e artistica, ma anche per l’eccellenza che il territorio esprime nel settore enogastronomico, in un’azione corale che si contrappone alla narrazione negativa diffusa recentemente dai media, per restituire ad Agrigento l’immagine che merita.

“Negli ultimi mesi – spiega lo chef Cozzitorto – si è parlato spesso di Agrigento in modo poco lusinghiero, ecco perché ho sentito forte il bisogno di raccontare un’altra faccia della nostra città. Quello agrigentino è un territorio che ha sicuramente le sue contraddizioni, ma è anche patrimonio di arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e tante professionalità di valore. Da qui l’idea, subito accolta con entusiasmo dai miei colleghi, di organizzare un evento che mettesse in luce il meglio che la nostra città ha da offrire, tra buon cibo, vino e paesaggi mozzafiato. La scelta di Casa Diodoros come location è venuta naturale: un luogo speciale che racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa. E proprio perché vogliamo valorizzare Agrigento con quanto di più buono, oltre che bello, possa offrire, abbiamo deciso di destinare l’intero ricavato della serata alla Caritas Diocesana Agrigento, per dare anche un contributo concreto alla nostra comunità”.

Chef per Agrigento è dunque un progetto che ha una forte connotazione sociale: vuole dimostrare che anche una città come Agrigento, purtroppo spesso sottovalutata, può essere palcoscenico di eventi di grande valore. Un’occasione per unire la passione per la cucina, il piacere del buon bere e la solidarietà, mettendo al centro l’amore per la città e il desiderio di fare rete per il bene della comunità.

Insieme a Cozzitorto i colleghi, tutti rigorosamente chef patron dei loro ristoranti e tutti siti ad Agrigento centro, Antonio Cipolla (Ristorante Kalos), Alen Mangione (Carusu Restaurant), Alessandro Matracia (Matra), Nuccio Montana (Nuccio Ristorante Meat&Fish), Alessandro Ravanà (Le Boccerie). Con loro, anche aziende locali di eccellenza come CuSà Fish, Panificio Terradunci e la Pasticceria Agorà, che contribuiranno a un’offerta gastronomica variegata, capace di raccontare la tradizione e la qualità della cucina agrigentina.

A completare l’esperienza gastronomica, i vini di tre cantine d’eccellenza del territorio – Planeta, Baglio del Cristo di Campobello e CVA – saranno accompagnati dalla guida esperta dei sommelier dell’AIS Agrigento, e una selezione di birre artigianali del birrificio Bruno Ribadi.

“Siamo lieti di ospitare un evento che, non solo valorizza i prodotti del territorio e la maestria di alcuni degli chef di questa città – spiega Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi – ma che ha una finalità tanto nobile quale quella di sostenere il meritorio lavoro condotto da Caritas. per noi un onore che tutto questo avvenga a Casa Diodoros, luogo che rappresenta il coronamento di un progetto di recupero e messa a frutto dei terreni della Valle dei Templi, che oggi producono materie prime di alta qualità“.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto, infatti, alla Caritas Diocesana Agrigento, contribuendo concretamente a sostenere le sue attività di assistenza e supporto alle persone in difficoltà, in un’ottica di inclusione e sostegno alla comunità.