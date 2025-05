Catania, tutela e valorizzazione del patrimonio: ingegneri e Soprintendenza fanno squadra

Condividi questo articolo?

L’ingegneria al servizio della collettività, della promozione e della tutela culturale e ambientale. L’incontro tra l’Ordine e la Fondazione degli Ingegneri della provincia di Catania con la nuova soprintendente Ida Buttitta e il responsabile della sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici, Paesaggistici e Demoetnoantropologici, Salvatore Sorbello, testimonia l’unione di intenti tra le due parti, proseguendo nel percorso intrapreso negli ultimi anni. «Segniamo l’avvio di una nuova fase di dialogo tra il nostro Ordine e la Soprintendenza – spiega il presidente Mauro Scaccianoce – abbiamo avuto modo di discutere numerosi temi strategici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale etneo, ravvisando la necessità di una sempre maggiore sinergia tra professionisti e istituzioni per la gestione dei progetti che coinvolgono beni storici e paesaggistici».

Una collaborazione in cui sono previsti protocolli condivisi e linee-guida comuni, per garantire interventi di qualità e tempi certi nella realizzazione delle opere che interessano il patrimonio culturale della città. Presenti il segretario dell’Ordine Alfio Torrisi, il presidente della Fondazione Filippo Di Mauro e il consigliere della Fondazione Corrado Arangio. Al termine dell’incontro è stato rinnovato l’impegno a proseguire il confronto su questi temi, nell’interesse della collettività e della salvaguardia dei beni culturali di Catania.

Nella foto, da sx-Arangio, Di Mauro, Buttitta, Scaccianoce, Sorbello, Torrisi