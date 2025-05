Catania, Biblioteca Navarria Crifò: si presenta “Il ballo del mattone” Maurizio Palermo

Condividi questo articolo?

Ancora un evento, domani martedì 20 maggio alle 18, per pensare e riflettere sulle dinamiche sociali, economiche e politiche del territorio nella Biblioteca Navarria Crifò di Catania in via Naumachia 18/a. È la volta della speculazione edilizia che ha inferto alla città e alla popolazione una ferita non solo mai rimarginatasi, ma che continua a rinverdirsi con nuovi e continui aberranti episodi.

Presentando il volume “Il ballo del mattone”, edito da Lunaria a fine 2022, l’avv. Stefano Aloisi modererà il dialogo fra l’Autore, l’ing. Maurizio Palermo, e la prof. Laura Saija, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica all’Università di Catania.

“Il frenetico ribollire di iniziative edilizie che ha caratterizzato lo sviluppo urbanistico della città negli ultimi sessant’anni, ha creato un fitto intreccio tra ambienti politici e soggetti economici. Accordi, connivenze e insofferenza per qualsiasi regolamentazione hanno fatto sì che il territorio diventasse la materia prima più facilmente reperibile e immediatamente valorizzabile, a disposizione di speculatori grandi e piccoli. Il libro è frutto di una conoscenza approfondita delle vicende riguardanti lo sviluppo urbanistico di Catania: dal piano Piccinato allo sventramento del quartiere di San Berillo, passando per i tentativi di pianificazione partecipata della metà degli anni Novanta, fino ad arrivare ai nostri giorni con il fiorire dei centri commerciali terreno di scambio tra mafia e politica e la speculazione travestita da risanamento del centro storico. I fatti raccontati sono supportati da planimetrie, documenti e materiale fotografico di difficile reperibilità. Il linguaggio utilizzato nella narrazione è comprensibile ed esplicito per aiutare i lettori a capire cosa è successo, e cosa succede tutt’oggi, alle loro spalle nelle segrete stanze del potere. Prefazione di Pier Luigi Cervellati.”

Maurizio Palermo, ingegnere, già Dirigente dell’Ufficio del Piano del Comune di Catania, si occupa da molti anni di urbanistica ricoprendo diverse cariche negli uffici tecnici cittadini.