Catania. A Teatro Bis “Quel nostro albero in fiore conclude” della Compagnia Buio in Sala

Non tutti siamo o saremo genitori ma tutti siamo figli e non smettiamo mai di esserlo. Questo è il liet motiv di ” _Quel nostro albero in fiore_ “, ultimo atteso spettacolo in cartellone della rassegna “Giovani Sguardi” della “Compagnia Buio in Sala”, dedicata alla nuova drammaturgia.

Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola d’arti performative “Buio in Sala”, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, venerdì 16, alle ore 21.00, e sabato 17 maggio, alle ore 18.00 e 21.00, per mano degli autori e registi Diletta Borrello e Simone Santagati, vincitori del bando teatrale “Giovani Sguardi” promosso da Buio in Sala, metteranno in scena con la supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia un insolito incontro generazionale per ricordare a genitori e figli da dove sono partiti, dove sono e dove vogliono arrivare.

“Lo spettacolo – dichiarano Diletta Borrello e Simone Santagati – si pone una domanda molto particolare: che faremmo se potessimo incontrare nostra madre quando aveva la nostra età? Un’occasione unica che per mezzo del magico gioco del teatro dona ai protagonisti, Lele e Nina, la possibilità di realizzare un desiderio impossibile, dove madre e figlio si confrontano e discutono alla pari sotto quel vecchio ciliegio sul terrazzo condominiale, luogo del cuore di entrambi”.

Gli attori Adriano Fichera e Giulia Rizzo tra la musica di una chitarra e la poesia dell’anima vivono uno scambio a cui non si può mai essere preparati, quello con una madre incontrata prima che il peso degli anni le ammacchi le spalle, prima del trucco sbavato e di tutti i treni persi alla stazione.