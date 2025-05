Catania, 20° Palio d’Ateneo – Gare si disputeranno in segno di rispetto e cordoglio

Condividi questo articolo?

Atmosfera sobria e rispettosa in memoria di Giulio Massimino del Dd3A, Carlo La Verde del Dipartimento di Economia e Impresa,

e di Roberta Campagna del Dipartimento di Scienze del Farmaco

Il Palio d’Ateneo 2025 inaugurato nel pomeriggio di ieri (7 maggio), con la tradizionale e colorata sfilata degli studenti di tutti i Dipartimenti dell’Università di Catania, conferma il programma delle gare previste nelle giornate di oggi (8 maggio) e di venerdì 9 maggio ma saranno disputate nel rispetto della memoria dei giovani studenti prematuramente scomparsi. Non più la consueta goliardia, ma sobrietà.

Lo staff organizzativo del Cus Catania comunica che: “le gare del Palio d’Ateneo previste nelle giornate di oggi, giovedì 8 maggio, e di domani venerdì 9 maggio, si svolgeranno senza tifoseria e con toni moderati, nel rispetto della prematura e tragica scomparsa degli studenti Giulio Massimino del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), Carlo La Verde del Dipartimento di Economia e Impresa, e di Roberta Campagna della Dipartimento di Scienze del Farmaco. Anche i festeggiamenti finali che decreteranno il Dipartimento vincitore dell’edizione 2025, si svolgeranno in segno di ossequio ”.

_______________ PROGRAMMA GARE PALIO D’ATENEO _______________

Giovedì 8 maggio – il Villaggio turistico “Le Capannine”, sul litorale Kennedy della Playa di Catania, ospiterà le 12 gare previste con inizio ore 9.00 con i tornei di Beach Tennis (F/M), Beach Volley (F/M), Beach Soccer (M), Tamburelli (misto) e Canoa K2 (mista); dalle 10.00 il Torneo di Scopone Scientifico (misto). Nel pomeriggio dalle 15.30 il Dragone Zavorrato (misto) e alle 17.00 il Tiro alla fune on the beach (misto).

Venerdì 9 maggio – la lunga giornata finale negli impianti del Cus Catania, per la conclusione delle 25 gare previste e la proclamazione del dipartimento che vincerà l’edizione 2025.

Si parte alle 9.00 con i Tornei di Volley (M) al PalaArcidiacono; mentre alla Cittadella universitaria gli appuntamenti di Volley (F) al PalaCUS; Calcio a 5 (F) – Campo di calcio a 5; Calcio a 6 (M) – Campo di calcio a 6; Calcio Balilla (misto) Esterno Sala A; Tennistavolo (M e F) – al Pala Tenda ; Torneo di Scacchi (misto) – Aula Ersu Cittadella; Arrampicata Sportiva (M e F) – Sala A; Torneo Di Briscola (misto) – Pala Tenda ; Rowing (M e F) – Tensostruttura; Rowing Staffetta (mista) – Tensostruttura.

Dalle 9.30 – Gare di Atletica – Pista di atletica 400 m (f) Run for Teachers; 600 m (m) Run for Teachers;

Ore 9.50 – 100 m (m) – 100 m (F); 800 m (m) – 800 m (F);

Ore 10.30 – Staffetta 4x 100 m (F) – 4 x 100 m (M);

Ore 11.00 – Staffetta con i Sacchi 8×25 m (mista) ;

Ore 11.30 – Torneo di Flag Rugby (misto) – Campo Rugby;

Ore 15.00 – Torneo di Basket 3/3 (M) – (al PalaArcidiacono);

Ore 16.00 – Tiro alla Fune On The Green (misto) – Campo di calcio;

Quindi la proclamazione del dipartimento vincente.



PROGRAMMA GARE “2° PALIO EUNICE” PER GLI STUDENTI “EUROPEAN UNIVERSITIES”

Partecipano a questa seconda edizione del “Palio Eunice”, gli studenti di 5 nazioni: Università di Catania per l’Italia, il Polytechnic Institute of Viseu per il Portogallo, il Poznan University of Technology (Polonia); la University of Cantabria (Spagna) e la University of Mons in rappresentanza del Belgio.

Giovedì 8 maggio , al Villaggio turistico “Le Capannine”, dalle ore 9.00 le gare di Canoa K2 (mista); dalle 15.30 il Dragone Zavorrato (misto);

Venerdì 9 maggio – la giornata finale negli impianti del Cus Catania, con le gare di atletica (inizio ore 9.50) con i 100 m (M) e i 100 m (F); alle 11.00 la Staffetta con i Sacchi 2×25 (mista) e nel pomeriggio dalle 15.00 il Calcio Balilla (misto).



PER GLI SPOSTAMENTI

Il raggiungimento del Villaggio turistico “Le Capannine”, sarà agevolato grazie al potenziamento della linea D predisposto da AMTS.

Per gli impianti del Cus – In METRO FCE fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio Metro Shuttle che collega la metro alla Cittadella Universitaria con una frequenza di 1 bus ogni 10 minuti nelle fasce di maggiore affluenza. Il servizio Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE.