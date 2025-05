Canoa Polo 2024-25: CUS CATANIA IMPEGNATO NEI CAMPIONATI NAZIONALI

Condividi questo articolo?

Il progetto Canoa polo in casa Cus Catania prosegue sulla scia dei grandi risultati ottenuti durante la stagione scorsa in cui: la prima squadra in serie A è arrivata ai playoff scudetto, la squadra giovanile è stata promossa in A1, l’Under 21 è arrivata seconda a livello nazionale, e in Coppa Italia è stato conquistato il terzo posto. Risultati che hanno fatto del Cus Catania una delle punte di diamante della Canoa polo nel panorama italiano. Quest’anno il Cus Catania è rappresentato nei principali campionati nazionali (serie A, e serie A1).

I traguardi raggiunti nella scorsa stagione sono arrivati grazie all’eccezionale lavoro svolto dallo staff tecnico, guidato da Fabio Sauro, coordinatore delle squadre del Centro universitario sportivo etneo, allenatore anche della nazionale Under 21, che ha saputo creare valore e coltivare talenti all’interno delle proprie squadre. Gli obiettivi della nuova stagione sono diversi, ma partono dall’identico progetto di valorizzazione dei giovani cusini.

DUE SQUADRE, OBIETTIVI STAGIONALI BEN PRECISI

Pubblicità

Il mantenimento della serie A è l’obiettivo della stagione 2024-25 per la formazione senior , ma si guarda ai playoff scudetto, nonostante l’innesto di giocatori giovani e l’infortunio di un atleta. “Con l’obiettivo di ringiovanire la squadra – spiega il tecnico Sauro –, dal nostro vivaio abbiamo inserito Francesco Nicolosi e Giordano Menghini rispettivamente di 19 e 21 anni, che si aggiungono a Federico Romano e Marcello Alescio entrambi di 20; sono presenti anche Vincenzo Nugnes portiere con esperienza internazionale e Federico Reale anche lui con altrettanta esperienza, oltre agli inossidabili veterani il capitano Gianluca Distefano, colonna storica del Cus Catania, e Simone Mirabile. Completa la squadra la riconferma di Leon Konrad atleta di altissimo livello, che si è infortunato al polso e speriamo di poterlo recuperare per la terza giornata di campionato (a metà giugno, all’Idroscalo di Milano)”.

Questi i risultati della squadra di serie A, nella seconda giornata di campionato disputata a Cagliari: CUS Catania-Canoa Club Napoli 4-4; CUS Catania-Canottieri Ichnusa 4-5; Pol. Canottieri Catania-CUS Catania 8-6; Pro Scogli Chiavari CK-CUS Catania 4-2; Circolo Nautico Posillipo-CUS Catania 2-1.

Obiettivo permanenza anche per la squadra giovanile impegnata nel campionato nazionale di serie A1, la matricola del raggruppamento Sud , reduce dalla prima giornata disputata a Salerno con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. È seconda in classifica alle spalle del Circolo Canottieri Irno (a pari punti 13, ma con cinque partite giocate), posizione che apre scenari interessanti. “Ci piace questa posizione e ci piacerebbe restare nella parte più alta della classifica fino al termine della stagione” – afferma Sauro, che guarda alla lunga stagione con entusiasmo -. Il 21/22 giugno saremo a Bacoli nel napoletano per la seconda giornata, e sempre a Bacoli torneremo il 19/20 luglio per il terzo turno”.

Anche la squadra di A1 ha nuovi giocatori: “Dalla serie A1 formiamo i futuri nuovi innesti per la serie A, come Marco Lanzafame e Matteo Conte che alla prima giornata hanno dimostrato una crescita esponenziale in termini di gol e prestazione, per creare le serie A future”. Ai due best player della prima giornata, si uniscono Loris D’Amico, i fratelli Giuseppe e Dario Faro, Eduardo Narzisi, Alberto Pistorio, Danilo Testa e Orazio Torrisi a completare la formazione guidata da Sauro.