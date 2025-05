Camera di commercio di Messina e I.T.S. Academy di Catania: sottoscritto protocollo d’intesa creare opportunità

Condividi questo articolo?

È stato sottoscritto al Palazzo camerale il protocollo d’intesa tra la Camera di commercio di Messina e l’I.T.S. Academy di Catania, al fine di favorire occasioni di informazione, sviluppo e incentivo all’occupazione nel settore della mobilità sostenibile e nei trasporti.

«Gli Istituti tecnologici superiori permettono di sviluppare il proprio talento nell’ottica di un futuro più innovativo – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – nello specifico, l’Its Academy di Catania dà la possibilità di conseguire il diploma di tecnico superiore, con conseguente accesso al mondo del lavoro nell’ambito di settori moderni, quali quelli dei trasporti e della mobilità sostenibile, che individuano soluzioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale, incentivando l’uso di mezzi più ecologici e migliorando l’efficienza dei sistemi di trasporto. Un’opportunità per i nostri giovani, ma anche per le nostre aziende, che possono così aprirsi a nuovi mercati».

«L’amministrazione è impegnata a sostenere iniziative come queste – dichiara l’assessora comunale alle Politiche giovanili, Liana Cannata – che valorizzano il potenziale del nostro territorio e dei suoi giovani. Questo protocollo rappresenta, infatti, un altro passo fondamentale per il futuro dei nostri giovani e per lo sviluppo del tessuto economico messinese. La sinergia tra la Camera di commercio e l’Its Academy di Catania è la dimostrazione che, lavorando insieme, si possono offrire percorsi formativi di alta qualità, allineati alle esigenze del mercato del lavoro e, altresì, capaci di interpretare e valorizzare le vocazioni del nostro territorio. Permettono, inoltre, ai nostri giovani di affrontare le sfide di settori in continua evoluzione come la mobilità sostenibile, creando così nuove e concrete opportunità di impiego».

A firmare il protocollo per l’I.T.S. Academy di Catania, è stato il vicepresidente Tiziano Minuti: «In Italia, i collegamenti tra mondo della formazione e il sistema delle imprese sono tradizionalmente stati demandati a sensibilità di situazioni specifiche e particolari. Gli Its rappresentano, invece, un intreccio virtuoso tra questi due ambiti, grazie a una governance condivisa, che produce programmi densi di concretezza con sbocchi occupazionali pressoché certi. La partnership tra l’I.T.S. Academy di Catania e la Camera di commercio è un ulteriore passo verso sinergie sempre più costruttive».

Presente anche la direttrice dell’I.T.S. Academy, Brigida Morsellino: «Nel Messinese, esiste da un paio di anni una sede staccata dell’I.T.S. Academy di Catania che propone corsi per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro degli ufficiali di navigazione e di macchine e di figure professionali appartenenti al mondo della Logistica, della Manutenzione e dell’Energia rinnovabile. La firma del protocollo rappresenta l’inizio di una fattiva collaborazione, che offrirà ai giovani opportunità per lo sviluppo dei territori». Le testimonianze di studenti ed ex studenti dell’I.T.S. Academy, adesso occupati in aziende del settore.