ARYA: dal 23 maggio in radio “LIBERI” il nuovo singolo

Dal 23 maggio 2025 sarà in rotazione radiofonica “Liberi”, il nuovo singolo di Arya disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’11 aprile.

“LIBERI” è un brano che racconta la forza della rinascita attraverso un pop autentico ed emozionante.

Un viaggio musicale che attraversa la fragilità e si apre alla riscoperta di sé, “Liberi” è una ballata intensa che fonde sonorità avvolgenti a un testo profondo e poetico. Il brano celebra la bellezza dell’imperfezione e il coraggio di ricominciare, trasformando la vulnerabilità in forza e la malinconia in speranza.

Un inno personale e universale, capace di diventare colonna sonora per chi è alla ricerca di autenticità, consapevolezza e libertà interiore.

Commenta l’artista sul nuovo brano: “La musica, per me, non è solo una passione: è una necessità.

È il modo più autentico che ho per dare forma a ciò che sento e che spesso non riesco a esprimere con le parole. È il mio strumento per entrare in contatto con me stessa e con gli altri.

Quando canto, tutto il resto sparisce: le paure, i dubbi, il rumore del mondo. Resto solo io, nuda e vera, dentro ogni nota. Il canto è il mio rifugio, ma anche la mia forma di espressione più potente. È lì che racconto la mia storia, i miei sogni, le mie fragilità.

Scrivere e interpretare una canzone significa trasformare il dolore in bellezza, rendere le emozioni qualcosa di universale. La musica mi ha sempre accompagnata: mi ha insegnato a resistere, a crederci, a rialzarmi. È casa, ma anche il punto di partenza per andare lontano.

Biografia

Giorgia Malune, in arte Arya, è una cantante e cantautrice nata nel 1998 a Oliena, un piccolo centro in provincia di Nuoro, Sardegna. Fin da giovanissima si appassiona al canto, partecipando a serate musicali e concorsi locali. A 11 anni intraprende il percorso al liceo musicale, dove approfondisce lo studio della musica e si diploma in canto lirico. Parallelamente, studia flauto traverso per cinque anni.

Nel 2015 inizia a frequentare un’accademia privata di canto moderno, perfezionando la tecnica vocale. Partecipa a diverse masterclass, tra cui quelle tenute da Maria Grazia Fontana e Antonio Vandoni, e segue corsi sull’uso dell’autotune e del vocal tract.

Nel 2017 e 2018 partecipa alle selezioni dei talent show “Amici” e “X Factor”, superando la seconda fase. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Nella mia testa”, seguito nel 2021 da “Tasche vuote”, entrambi disponibili su tutte le piattaforme digitali. Nello stesso anno rappresenta la Sardegna al concorso canoro “Il Pilone d’Oro”, esperienza che ripete anche nel 2023.

Nel luglio 2023, adotta il nome d’arte Arya e pubblica il singolo “Spericolata la vita”, scritto da Giuseppe Macchitella, un brano estivo dalle sonorità moderne e ritmate. Successivamente, rilascia il singolo “Cosa mi rimane”, un brano pop dalle sonorità elettroniche che esplora le emozioni legate alla fine di una relazione.

Con una voce calda e una presenza scenica coinvolgente, Arya si distingue nel panorama musicale italiano per la sua capacità di fondere elementi di pop, elettronica e cantautorato, raccontando storie personali con autenticità e profondità emotiva.