“ART EXPO 2025”, il “Centro d’arte Raffaello” conferisce due attestati di merito agli studenti del primo biennio del Liceo Artistico di Cefalù “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”

Il “Centro d’Arte Raffaello“, lo scorso venerdì 16 maggio, ha partecipato ad “ART EXPO”, la mostra di fine anno che vede protagonisti gli studenti del primo biennio del Liceo Artistico “Jacopo Del Duca – Diego Bianca Amato” guidati dalla professoressa Gaetana Vigilia.

L’esposizione è ospitata nello splendido spazio dell’Ottagono Santa Caterina di Cefalù e sarà visitabile fino al 25 maggio.

Con oltre settanta elaborati pittorici in mostra, “ART EXPO” rappresenta un’importante occasione di visibilità per i giovani allievi, valorizzandone l’impegno, la creatività e la loro crescita artistica.

Gaetana Vigilia, docente di materie pittoriche, ha invitato gli studenti a presentare un elaborato ispirandosi, per il primo anno, a un paesaggio marino e, per il secondo anno del Liceo, realizzando la copia d’autore di un’opera di Giorgio Morandi.

Nel corso della giornata inaugurale del 16 maggio, il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” Sabrina Di Gesaro ha conferito due attestati di merito, uno per tema, ad altrettanti studenti che si sono distinti per la qualità dei loro lavori.

A ricevere il riconoscimento, sono state Jasmine Miriam Labed e Giorgia Tomasello, rispettivamente per il primo e secondo anno.

All’evento hanno preso parte anche la dirigente scolastica, la professoressa Antonella Cancila, il professore Mario Macaluso e l’assessore comunale Francesca Mancinelli, che hanno sottolineato il valore formativo e culturale dell’iniziativa.

L’esposizione comprende anche gli elaborati grafico-pittorici realizzati per il bando della borsa di studio in memoria di Gianfilippo D’Anna.

LA VICINANZA DELLA GALLERIA AI GIOVANI TALENTI

Da sempre, il “Centro d’arte Raffaello” crede profondamente nel ruolo dell’arte come linguaggio espressivo ed educativo, capace di raccontare l’identità personale e collettiva, e si impegna a creare un ponte tra il mondo della scuola e quello della produzione artistica contemporanea.

La nota galleria palermitana si è già aperta, in più di un’occasione, al dialogo con gli istituti scolastici del territorio, supportando i giovani talenti e offrendo loro uno spazio di ascolto, confronto e crescita.

“Crediamo che sostenere i giovani artisti – dichiara la dottoressa Sabrina Di Gesaro – sia un dovere oltre che un privilegio, perché l’arte, soprattutto nelle sue fasi iniziali e formative, ha la capacità di raccontare il presente con uno sguardo puro e autentico”.

“L’esposizione – sottolinea – è un segno tangibile di come la scuola possa essere un vivaio di creatività e noi siamo onorati di potere dare il nostro contributo al percorso degli studenti”.

“A Cefalù – conclude – in una cornice dal grande valore storico e simbolico, siamo testimoni della forza espressiva di una nuova generazione di artisti, a cui auguriamo di continuare a coltivare la bellezza e l’autenticità del loro sguardo sul mondo”.

Gli elaborati rimarranno in esposizione fino al 25 maggio negli spazi dell’Ottagono Santa Caterina, in piazza Duomo a Cefalù.



