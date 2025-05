Condividi questo articolo?

Finalmente arriva in radio “Mirame” il singolo inedito di MDC, già disponibile sulle piattaforme e negli store digitali (Hoop Music / Virgin Music Group).

«Ogni canzone che ascolto, ogni sound che mi colpisce, mi arricchisce e mi spinge a esplorare nuove strade. In questo periodo, il mio mondo musicale sta cambiando. Mi sto avvicinando sempre di più a un sound che sento profondamente mio, come un vestito cucito addosso, e “Mirame” ne è la dimostrazione. Il mio nuovo brano è nato poiché ispirato dall’amore e per una come me – racconta MDC – che vive ogni emozione in modo amplificato, è fondamentale scrivere ciò che sto vivendo. Quando compongo, cerco di mettere su carta tutto ciò che sento cosicché le mie canzoni possano condividere esperienze profonde, che possono toccare il cuore di chiunque si senta parte di quel racconto. Il brano si propone come un inno all’amore imperfetto, che vive nella tensione tra il desiderio e la paura, tra la speranza e la realtà. La distanza, che potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile, diventa il terreno fertile dove germogliano le emozioni più forti, quelle che non si lasciano spegnere, ma che continuano a lottare per trovare un posto dove essere vissute. Uno degli aspetti più significativi del brano è la profondità della connessione emotiva che viene rappresentata, in cui io, protagonista, riconosco con consapevolezza come la persona amata sia costantemente presente nella mia mente, quasi come un’onda travolgente. Parlo di un amore che non può essere ignorato, che invade ogni angolo del pensiero e diventa una parte integrante dell’esistenza. Immagino un futuro condiviso che sembra contrastare con la realtà delle parole più dure all’interno del brano. Infine, il termine Mirame, che si ripete più volte nel brano, diventa una sorta di grido d’aiuto, un invito ad essere guardati, ad essere riconosciuti e a non essere lasciati soli, perché ognuno di noi ha bisogno di amore.»

MDC, nata nel 2008, all’anagrafe Martina De Carne, è una cantante, cantautrice e ballerina. A 6 anni studia batteria e pianoforte. Partecipa a vari concorsi canori regionali, ottenendo vari riconoscimenti. Crescendo la sua passione si fortifica e intraprende lo studio della musica presso Hoop Music, network di promozione e discografia la cui direzione artistica è affidata a Red Canzian. In questa scuola conosce uno dei più importanti vocal coach italiani, Giancarlo Genise. Nel settembre 2022, MDC partecipa come cantautrice alla serata in onore e ricordo di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’8 Aprile 2022, lancia la sua versione di “You are the reason” di Callum Scott. Arriva aprile 2023, scrive e lancia il suo primo inedito “Prendimi per mano” e il 28 novembre pubblica “Foto mossa”. Nel 2024 per l’estate, sempre su etichetta Hoop Music pubblica “Balla” e a metà novembre lancia “Sola”, tornando a maggio 2025 con “Mirame”.

