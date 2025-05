Ancora un detenuto suicida, il secondo a Barcellona Pozzo di Gotto

Condividi questo articolo?

Un giovane detenuto di origini straniere si è tolto la vita la notte di venerdì mentre si trovava in cella al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Si tratta del secondo suicidio in questo carcere dopo quello di un altro detenuto suicida lo scorso 20 marzo. Si tratta però anche del 33° suicidio in una struttura carceraria italiana dall’inizio dell’anno dove i detenuti deceduti sono 106 dal 1° gennaio di cui 73 per altre cause. A questi vanno aggiunti una sessantina di casi in cui gli agenti penitenziari sono intervenuti in tempo riuscendo a evitare il peggio.

A fornire questi dati è Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (SPP).