Amelia Crisantino riceverà il Premio di Cultura Città di Monreale il 31 maggio

Condividi questo articolo?

Il ritorno di un premio nato a Monreale, ad una intellettuale che ha contribuito alla vita culturale della cittadina e a elevarne la conoscenza nel mondo.

La storica, giornalista, autrice e docente Amelia Crisantino riceverà il 31 maggio alle 17,30 nella sala consiliare Biagio Giordano del Comune di Monreale in piazza Vittorio Emanuele II il “Premio di Cultura città di Monreale”.

Un gradito ritorno, quello del premio, che sarà consegnato da Chiara Lidia Giacopelli, che ha ridato vita, nel ruolo di presidente, all’Accademia Siculo Normanna fondata dal nonno Pino Giacopelli nel 1974.

Pubblicità

Scopo della ritrovata Accademia è operare nello spirito delle gloriose Accademie del Rinascimento, diffondendo la cultura e le relazioni internazionali in nome della conoscenza.

Oltre che il premio ad Amelia Crisantino, sarà consegnato l’attestato di benemerenza alla sezione di Monreale della Associazione Nazionale Polizia di Stato e assegnati i diplomi Honoris Causa dell’Accademia.

In passato, tra gli altri, l’accademia ha consegnato i suoi premi a: Rafael Alberti, Eugenij Evtuskenko, Irina Baranchèeva, Dominique Fernandez, Andrée Chouraqui, HisiaoChin, Micha Van Hoecke, Jean-Paul De Nola, Vincenzo Consolo, Gesualdo Bufalino, Gioacchino Lanza Tomasi, Stefano Zecchi, Antonino Zichichi, Renato Guttuso, Bruno Caruso, Paolo Borsellino, Pietro Grasso.

«La mia volontà – dice la presidente Chiara Giacopelli – è riprendere le modalità del fondatore Pino Giacopelli, che in anni in cui non c’erano mail e social riusciva a convincere scrittori, imprenditori e intellettuali da tutto il mondo a passare da Monreale. Lo faceva partendo e incontrando di persona le persone. Anche io intendo fare così. Visitando i popoli per primi si instaura un sentimento di alleanza che crea reciproca gratitudine e che consente di reincontrarsi. Inizierò dalla Puglia, terra di Federico II».

Oltre alla presidente Giacopelli, membri del consiglio di amministrazione dell’accademia sono: il vicepresidente Antonello Velez, il direttore Amministrativo Nicola Giacopelli, Emanuele Giacopelli, Giuseppe Giarratana, Enza Malatino e Giusi Bonfiglio.