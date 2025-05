Allo spazio “Experience” di Palermo, la collettiva “Contaminazioni” a cura di Leonarda Zappulla

Condividi questo articolo?

Lo spazio espositivo “Experience” apre le porte a “Contaminazioni”, una mostra che celebra l’intreccio profondo tra l’arte e la quotidianità.

A cura dello storico e critico dell’arte Leonarda Zappulla, la collettiva si terrà dal 17 maggio, giorno dell’inaugurazione, fino al 22 del mese.

Nella sede di via delle Croci 16 a Palermo, sono esposte le opere degli artisti Michele Affatato, Alice Anti, Anna Maria Belli, Daniela Biella, Mauro Cesarini, Lia Chia, Stefania Corvino, Anna Cristino, Rosa D’Angelo, Rina Del Bono, Francesco Delli Noci, Carla Gallo, Paola Garbin-Pol*, Marco Grechi-MARK, Vincenzo Luciani, Paolo Luise, Luciana Pasquin, Cristina Passarella-Cris, Paolo Residori, Dario Romano, Davide Romano, Paola Salomè e Maria Scalia.

Il vernissage si terrà sabato 17 maggio alle 18:00, con cocktail di benvenuto e percorso sensoriale.

“Lontana dall’essere confinata a gallerie e musei – spiega la dottoressa Leonarda Zappulla, curatrice dell’esposizione e dello spazio “Experience” – l’arte si insinua silenziosamente nel tessuto della vita di ogni giorno: nei colori di un abito, nelle atmosfere di un film, nelle sonorità di una canzone”.

“Le opere esposte – prosegue – offrono uno sguardo sulle infinite modalità attraverso cui il gesto artistico ispira, suggerisce, provoca e trasforma, entrando in risonanza con i linguaggi della moda, del design, della musica e di tutte le espressioni creative del vivere contemporaneo”.

“La mostra – aggiunge – è un invito a riconoscere l’arte come presenza viva, che plasma visioni e comportamenti, e a cogliere la ricchezza che nasce dall’incontro tra mondi apparentemente distanti”.

“In questo dialogo continuo – conclude Leonarda Zappulla – l’arte diventa una chiave per immaginare nuove possibilità, ampliando lo sguardo e affinando la sensibilità”.

“Contaminazioni” è visitabile da lunedì a giovedì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

L’ingresso è gratuito.