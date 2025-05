All’Antica Tonnara Bordonaro sedici artisti omaggiano uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Dal 24 maggio al 7 giugno “Il mondo di Kafka tra temi universali e dimensioni oniriche” a cura della professoressa Graziella Bellone

Condividi questo articolo?

Una mostra unica, dedicata a uno dei più grandi letterati del Novecento: Franz Kafka, autore di opere memorabili quali “Il processo”, “La metamorfosi” e “Il castello”.

A centouno anni dalla scomparsa, l’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo omaggia lo scrittore boemo con una collettiva curata dalla professoressa Graziella Bellone, dal titolo “Il mondo di Kafka tra temi universali e dimensioni oniriche”, in programma dal 24 maggio al 7 giugno nella magnifica struttura che sorge nella borgata marinara di Vergine Maria.

GLI ARTISTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO

L’esposizione, che si avvale del progetto grafico di Antonio Guarneri, propone le opere pittoriche di Barbara Antonelli, Giovanna Benzi, Nilde Capelletti, Silvana Cardinale, Margherita Cottone, Danilo D’Acquisto, Giampietro Di Napoli, Rita Giliberto, Paolo Graziani, Morena Tirintino in arte Malugho, Claudia Oliveri, Veronica Rastelli, Giancarlo Rubino, Angela Sarzana, Antonella Stillone e Diego Buonaccorso in arte VAgans.

Artisti di talento provenienti dalla Sicilia e da altre regioni d’Italia, ognuno con il proprio tratto inconfondibile che declineranno l’enigma umano dell’intellettuale Franz Kafka, il cui impatto sulla cultura mondiale fu profondissimo.

La scelta di ospitare la collettiva testimonia l’impegno culturale dell’Antica Tonnara Bordonaro, di recente entrata nel novero dei luoghi selezionati dal FAI per il loro valore storico e architettonico.

“Il mondo di Kafka tra temi universali e dimensioni oniriche” sarà inaugurata il prossimo sabato 24 maggio alle 18:30, alla presenza della curatrice e di alcuni tra gli artisti che hanno aderito al progetto e rimarrà fruibile tutti i giorni da martedì a domenica, dalle 18:00 alle 23:30.

L’ingresso è libero.