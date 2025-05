Alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania in scena “Azzurro” con gli “stralci di vita” di Curzio Maltese

Condividi questo articolo?

Protagonista Antonio Catania, da venerdì 16 a domenica 18 maggio

Lo spettacolo, tratto dall’ultimo libro del giornalista e adattato da Paola Ponti, ha la regia di Carmen Giardina. Sul palco anche il pianista Sergio Colicchio che porta in scena le musiche di Nicola Piovani.

Nuovo appuntamento alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania, che da venerdì 16 a domenica 18 maggio vedrà in scena “Azzurro” (Viola Produzioni – Centro di produzione teatrale), interpretato dal noto e poliedrico attore Antonio Catania.

Lo spettacolo, tratto dal coinvolgente libro “Azzurro, stralci di vita” di Curzio Maltese, adattato da Paola Ponti e con la regia di Carmen Giardina, è il racconto di una vita incredibile, travagliata e gioiosa all’interno della quale il giornalista, travolto da una malattia importante, guarda indietro alla sua vita e ne ripercorre le tappe.

Un viaggio negli ultimi 60 anni del nostro Paese, un racconto in cui si ride e ci si emoziona al passo di uno stile che moltissimi lettori hanno imparato a conoscere e ad amare, una scrittura che si sposa in maniera naturale con la musica del pianista Nicola Piovani, resa sul palcoscenico da Sergio Colicchio.

A partire dalla Roma allo stadio con un padre mancato troppo presto e convinto socialista, un viaggio in Calabria con la 500, il macinino che era “la Nina, la Pinta e la Santa Maria” di un’intera generazione; e poi la fine dell’innocenza, il 12 dicembre 1969, con la bomba che scoppia a piazza Fontana. Come è stato essere bambino nell’Italia del boom, un Paese ancora ingenuo, rivolto al futuro, dove “persino i poveri potevano essere felici”. Il sabato alla Rinascente, con la mamma commessa, nel profumo di Mariangela Melato, i foulard di Carla Fracci, le vetrine di Giorgio Armani. La lotta di classe al parco Lambro, il liceo negli anni di piombo. E le fragorose risate degli anni ’70, con Beppe Viola, Dario Fo, i comici del Derby: “ridevamo come pazzi e poi con un pensoso e penoso senso di colpa passavamo alle cose serie, la politica, il giornalismo, le culture ufficiali. Pensa che scemi.” E così avanti con l’eleganza di Torino, appena assunto alla Stampa, Mani Pulite, la discesa in campo di Berlusconi e la bellezza dirompente della città eterna alla Repubblica, dove l’attendevano la politica, lo sport, il cinema, il teatro e gli incontri della vita con Vincenzo Cerami, Nicola Piovani, Roman Polanski.

Nelle sue note di regia, Carmen Giardina spiega: “Ho creato una struttura composta da proiezioni video e musica, sempre al servizio dell’incalzare della storia e del protagonista, che di volta in volta tiene le fila e interpreta i vari personaggi in un moltiplicarsi di voci. In questo ambiente virtuale l’attore può interagire con le immagini, assistere a ciò che accade sullo schermo, o estraniarsi completamente grazie alla musica che a tratti entra in scena da protagonista. Seguendo il viaggio di chi è stato uno dei più grandi giornalisti italiani, si ride e ci si emoziona, e credo che nessun attore meglio di Antonio Catania possa interpretare la disincantata ironia dello sguardo di Maltese, che è una caratteristica anche dell’arte attoriale di Catania, mai enfatica o retorica, sempre capace di ironia e umanità. Allo stesso modo la scrittura di Maltese si sposa alla perfezione con la musica del suo grande amico Nicola Piovani. Una presenza capace di creare un contrappunto perfetto al suo sguardo sulla vita, nei suoi aspetti divertenti come in quelli più toccanti, in cui tutti possiamo ritrovarci”.