Al via la 15a edizione del “Sicilia Queer filmfest” all’Instituto Cervantes Palermo

Al via la 15a edizione del Sicilia Queer filmfest che alle ore 11 presso il Cinema De Seta presenta gli episodi VI-VII di La Mesías di Javier Calvo e Javier Ambrossi (“Los Javis”) – in collaborazione e con il sostegno dell’Instituto Cervantes Palermo -. Alle ore 16 è la volta dell’anteprima nazionale di Porca Miséria, e di Rabo de Peixe, diario contemplativo e curioso sulle Isole Azzorre: entrambi i lavoro sono firmati dai portoghesi Joaquim Pinto e Nuno Leonel.

Alle ore 18 all’ esterno del Cinema De Seta si presenta Caro amico ti scrivevo, Lettere 1991/1995 e altri scritti di Massimo Verdastro/Nino Gennaro: epistolario inedito di Nino Gennaro, con lettere che il poeta corleonese ha inviato all’attore Massimo Verdastro nel corso di alcuni anni. Un vero e proprio laboratorio di scrittura nel quale sono nate alcune delle opere più note del drammaturgo siciliano. Dialoga con l’autore Lina Prosa, alla presenza straordinaria di Anna Moroni.

Al contempo al Cinema De Seta proseguono le proiezioni con La limace et l’escargot di Anne Benhaïem, storia d’amore di due invisibili della società. L’apertura ufficiale del Sicilia Queer filmfest– fissata alle ore 20.45 , sempre al De Seta – è affidata all’anteprima nazionale di Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst/If You Are Afraid You Put Your Heart Into Your Mouth and Smile di Marie Luise Lehner, commedia austriaca che ha trionfato all’ultima Berlinale con il Teddy Jury Award. Chiude la giornata alle ore 22.30 l’Hong Kong fantasmatica di Queerpanorama di Jun Li, che si interroga sul rapporto fra geografia e identità, fra globalizzazione e perdita delle singolarità.